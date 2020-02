Après l’UFC, Ben Saunders maintient le même état d’esprit qu’il a toujours eu

Ben Saunders n’est plus membre de la liste de l’UFC, mais il semble déjà en paix avec ce fait.

Saunders (22-13-2) s’est séparé de la promotion en janvier, pour la troisième fois. À 38 ans, son troisième relais à l’UFC était probablement son dernier.

“Je n’ai pas été licencié ou quoi que ce soit”, a déclaré Saunders à MMA Junkie. «J’ai combattu mon contrat. Je savais ce qui était le plus probable sur la ligne quand j’ai combattu cela. J’ai découvert officiellement une semaine ou deux avant que les nouvelles ne parviennent aux médias. Ma direction m’a dit qu’elle n’allait pas me signer à nouveau pour le moment – et j’ai compris. J’ai compris. C’est une affaire. C’est rien de personnel.”

Contrairement à d’autres combattants qui ont du mal à quitter leur célèbre employeur à trois lettres, Saunders est prêt à lâcher prise et à continuer.

Pourquoi? D’une part, il n’était jamais dans le jeu pour la gloire. Lorsque Saunders s’est lancé dans les arts martiaux en 2002, il ignorait l’aventure dans laquelle il s’apprêtait à se lancer.

Emballant et disant à sa famille qu’il allait à l’université, il a secrètement poursuivi le MMA avec le rêve de compiler un résumé de combat afin qu’un jour il puisse instruire. Dix-huit ans plus tard, cela n’a pas changé.

“J’ai fait tout ce solo pendant si longtemps”, a déclaré Saunders. «Oui, vous avez un objectif majeur et un rêve majeur, mais ce sport était supposé disparaître. Ils ne pouvaient pas comprendre le paiement à la séance. Il a été retiré de presque tous les États. Je pensais que ma vie allait voler au Brésil et au Japon pour m’entraîner et combattre à l’étranger – juste pour acquérir une expérience de combat. Finalement, j’ouvrirais mon propre dojo et académie d’arts martiaux. Je vivrais un mode de vie – au mieux – médiocre mais super reconnaissant et heureux. Je serais mon propre patron.

«C’était ma passion. Ensuite, le sport a explosé – et je suis resté. J’ai pu accomplir bien plus que je ne le pensais depuis peu de temps. Mes rêves n’ont jamais vraiment changé. Il s’agit vraiment de mon CV. Tout cela est mon collège (et) mes diplômes. Quand j’ouvre ma salle de gym ou que je vais faire un séminaire ou quand j’essaie d’enseigner et d’aider les nouveaux venus, vous seriez probablement assez intelligent pour écouter au moins certains des vieux babillages fous qui sortent de ma bouche au cours des prochaines années. J’ai tout vécu. “

Quant à l’organisation suivante, Saunders est ouvert à toutes les options. Cependant, il y a une certaine excitation perceptible dans sa voix quand on parle de la perspective d’une compétition à l’étranger – RIZIN, peut-être.

“La seule chose à laquelle j’ai parlé avec ma direction pour tendre la main à RIZIN – ce n’est pas que j’ai des problèmes avec une autre organisation”, a déclaré Saunders. «Je serais heureux de me battre pour n’importe qui si cela semblait être un bon mélange et une bonne collaboration. Ma passion de combattre à RIZIN est simple. PRIDE était facilement haut la main, la plus grande organisation qui existe. Cela semblait être l’organisation la plus historique de l’histoire de ce sport. RIZIN est vraiment la chose la plus proche à reproduire et à essayer d’être comme PRIDE. J’aime l’ensemble de règles qu’ils ont là-bas. En tant que bon artiste martial de jiu-jitsu, cela fonctionne en ma faveur. »

Après un passage sur “The Ultimate Fighter 6”, en compétition dans un tournoi Bellator, et se battre à 20 reprises à l’UFC, Saunders a de quoi être fier. Les distinctions sont agréables, mais Saunders trouve le plus de réconfort à savoir qu’il a rendu les gens heureux. L’effusion de soutien depuis sa libération l’a humilié, a indiqué Saunders.

“C’est probablement la plus grande réussite de ma vie”, a déclaré Saunders. «Je pense que c’est une plus grande réussite que ma ceinture noire. C’est une plus grande réussite que de remporter la meilleure «soumission de l’année» – la première omoplate de l’histoire de l’UFC. À la fin de la journée, si vous regardez mon héritage et ma base de fans, j’étais un favori des fans pour la façon dont je me suis battu.

Saunders est incertain de son avenir. D’une manière générale, cependant, Saunders prévoit de continuer à vivre – vivre le rêve d’un samouraï.

“Si vous regardez Street Fighter et le personnage de Ryu, tout son but de la vie était de s’entraîner et de se battre partout dans le monde – pour tester ses compétences contre les meilleurs du monde”, a déclaré Saunders. «Qu’il ait gagné ou perdu, c’était quelque chose de positif à améliorer. C’est comme ça que j’ai l’impression de vivre ma vie. Je me considère vraiment comme un samouraï moderne.

«Mon but dans la vie depuis mon enfance était de faire l’inimaginable. À l’époque, c’était probablement la chose la plus effrayante au monde que quiconque puisse jamais essayer de devenir et de faire. À 10 ans, j’ai dit que c’était ce que j’allais faire. Mon rêve était de me battre pour l’UFC. Non seulement je l’ai fait, mais je l’ai bien fait. Maintenant, nous verrons ce qui se passera. “

