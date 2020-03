Après l’UFC Fight Night Brasilia: quelle est la prochaine étape pour Johnny Walker?

Après trois victoires consécutives à l’UFC; avant Khalil Rountree le 17 novembre 2018, Justin Ledet le 2 février 2019 et Misha Cirkunov le 2 mars 2019, ce qui signifie qu’il a remporté 9 victoires consécutives dans sa carrière professionnelle; la vérité est que le Brésilien Johnny Walker cela ne s’est pas bien passé depuis qu’il a perdu Corey Anderson le 2 novembre 2019 et plus récemment avant Nikita Krylov le 14 mars 2020.

La question évidente est donc: quelle est la prochaine étape pour Johnny Walker? Et la réponse n’est pas si évidente. Son compatriote a fait l’objet de rumeurs Thiago «Marreta» Santos (21-7 et numéro 2 dans le classement officiel de l’UFC), mais compte tenu des résultats récents, cela ne semble pas être une bonne option pour Walker, alors? Vous devez regarder un peu plus bas dans le classement, peut-être le vainqueur du combat qui aura lieu le 18 avril à l’UFC 249 entre Ion “The Hulk” Cutelaba (15-5) et Magomed Ankalaev (13-1), ou plutôt le perdant?

Il existe de nombreuses options, probablement le résultat de la lutte entre Paul Craig (12-4) et Ryan Spann (17-5) du 21 mars prochain nous vous présentons le nouveau rival de Walker. Les plus extrêmes diront que le Brésilien devrait aller Bellator, mais la vérité est que le temps UFC Johnny s’épuise et il ne peut pas “continuer à vivre des revenus” qui ont produit l’impact et le bon goût dans sa bouche que ses premiers combats ont laissé dans la plus grande compagnie d’arts martiaux mixtes au monde.