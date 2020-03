Après sa défaite à l’UFC Brasilia, Demian Maia suggère deux noms pour son combat d’adieu

Gilbert Burns à l’UFC Brasilia avec l’aimable autorisation de Buda Mendes / Zuffa LLC

La carte UFC Brasilia, réalisée cet après-midi, n’apportera pas de bons souvenirs à Demian Maia. Le Brésilien de 42 ans venait de réaliser une séquence de trois victoires et a été éliminé par Gilbert Burns, et maintenant il va planifier son dernier combat avant de raccrocher ses gants.

Maia a un combat en cours sur son contrat actuel avec UFC et a l’intention de le réaliser, l’icône du jiujitsu n’a pas l’intention de rester plus longtemps dans l’octogone. En y réfléchissant, le Brésilien a demandé que son prochain combat soit contre Donald cerrone ou Diego Sánchez.

Ce n’est pas la première fois que Maia demander à faire face Sanchez. Après avoir battu Ben Askren dans UFC Singapour, En octobre dernier, le Brésilien avait déjà demandé à affronter l’américain. Mais, le souhait de l’ancien challenger de ceinture n’a pas été exaucé et Diego a fini par faire face Michel Pereira, dans UFC Rio Rancho.

Un combat devant Cerrone, qui est l’un des combattants les plus explosifs et les plus spectaculaires de l’octogone, pourrait être intéressant d’attirer un public dans sa dernière présentation.

Donald, Il ne connaît pas une bonne phase, puisqu’il a perdu ses trois derniers combats, l’Américain est connu pour ne pas rejeter les combats. “Cowboy”, vous devez reprendre une nouvelle phase, et le combat pourrait être une chance de donner un nouveau souffle à sa carrière.

Le combat devant BrûluresC’était le 38e combat du Brésilien. Maia détient actuellement un record de 28-10. Le natif de Sao Paulo il contestait déjà la ceinture UFC deux fois, la première fois 2010, quand il a fait face Anderson Silva de poids moyen, et le second, en 2017, quand il a fait face Tyron Woodley pour la ceinture poids welter.