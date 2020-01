Après sa victoire à l’UFC 246, Justin Gaethje espère que Conor McGregor acceptera enfin de lui faire face

Justin Gaethje

On sait que le désir de Justin Gaethje est d’affronter Conor McGregor en poids léger. Près de Conor Dans le classement, l’Américain a révélé qu’il espère avoir l’opportunité d’affronter «Le notoire» après la grande victoire contre Donald Cerrone dans UFC 246.

Dans une interview avec «Podcast Punchlines», Justin Il a parlé de son intention de faire face à l’Irlandais.

«Dernièrement, il prend ses propres décisions et je pense qu’il est plus confiant maintenant. Il avait besoin de gagner. Alors oui. Je pense qu’il va me faire face maintenant »Déclara Gaethje.

La lutte entre Gaethje et McGregor Cela n’a aucun sens financièrement pour l’Américain. Les deux combattants sont très proches dans le classement de la division. Alors que Conor est en troisième position, car il a pris après avoir mis KO Fermé, Gaethje revient et Cherchez le combat pour être le futur challenger de la ceinture de division.

Avec Conor retour à MMA samedi dernier, après un an d’absence de l’octogone, Gaethje C’est devenu le gros pari pour l’avenir des poids légers. Après de grands combats 2019, avec victoires, y compris avant Fermé, l’attaquant cherche une opportunité de combattre le titulaire, qui appartient actuellement à Khabib Nurmagomedov.

L’Américain a même eu un conflit avec UFC après avoir su que les Irlandais peuvent avoir la chance de se battre pour la ceinture après avoir mis KO UFC 246. Le président de UFC, Dana White, a-t-il dit, il rencontrera Gaethje pour résoudre les différences entre les deux parties.