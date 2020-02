Après s’être séparé de l’UFC, Ben Saunders intéressé à se battre pour RIZIN

Ben Saunders n’en a pas encore fini avec le MMA.

Après avoir terminé le dernier combat de son contrat avec l’UFC et se séparer de l’organisation pour la troisième fois en 15 ans de carrière, “Killa B” aimerait toujours continuer sur son cheminement de carrière actuel avant de passer éventuellement à d’autres plus des arts martiaux en vogue comme le jiu-jitsu de combat (lancé par son entraîneur et bon ami Eddie Bravo) ou la boxe à mains nues.

Le dernier run octogonal de Saunders l’a vu passer seulement 2-6. Il a marqué des victoires sur Jake Ellenberger et Court McGee, mais a terminé sur un dérapage de quatre combats qui a été couronné par une défaite par élimination directe au deuxième tour contre Matt Brown à l’UFC 245 en décembre. Et avec cela, Saunders et son équipe de direction ont compris que l’UFC avancerait sans lui.

“J’ai combattu mon contrat et j’espérais une grosse victoire et je suis sûr qu’une grosse victoire aurait cimenté ma chance d’obtenir un autre contrat”, a déclaré Saunders à MMA Fighting. “Pour l’instant, ils ne cherchent pas à signer de nouveau un contrat, je respecte cela et je le comprends. Ils sont probablement à la recherche de jeunes talents. Même si j’ai fait beaucoup d’erreurs dans ma carrière, mais j’en suis conscient, je n’ai aucune raison d’en pleurer. Avant ce combat, j’avais dit que trois de mes quatre derniers combats avaient un préavis de quatre semaines ou moins. J’étais juste un joueur, je me bandais et je sautais sur chaque carte que je pouvais, que ce soit une décision intelligente ou non.

“J’étais terrible en tant que manager, mais en ce qui concerne un artiste martial, c’est assez drôle, si vous connaissez l’histoire de Street Fighter et le personnage de” Ryu “, c’est comme ça que je vis ma vie. Mec, je veux juste parcourir le monde et me tester contre les meilleurs du monde. Et gagner et essayer de m’améliorer et de m’améliorer et je recherche des gens qui sont meilleurs que moi parce que cela va me pousser à obtenir une version encore meilleure de moi-même. Je ne regarde en arrière aucune perte ni aucun combat et j’y vois le négatif. Je peux toujours y voir le positif. »

Saunders, 36 ans, refuse de s’attarder sur ce qui a mal tourné dans son récent combat, mais il admet que mettre l’accent sur le divertissement plutôt que sur une approche plus méthodique de la victoire est ce qui a parfois conduit à de mauvais résultats. Pour Saunders, l’idée de se battre pour gagner les juges plutôt que de se battre pour finir est une idée étrangère.

À ce jour, Saunders a près de 30 apparitions combinées pour l’UFC et Bellator, et si son temps avec ces promotions nord-américaines est pour de bon, il voit une destination logique pour lui-même à l’étranger (une qui conviendrait parfaitement à la métaphore de Ryu). Rien n’a été offert et Saunders ne s’inquiète pas de la recherche d’emploi pour le moment, mais il aime l’idée de se battre dans le ring de RIZIN à un moment donné.

“Je savais déjà ce qui allait se passer, alors j’ai juste apprécié mes vacances avec mes amis et ma famille”, a déclaré Saunders. «Ensuite, après, c’était un peu comme peut-être une semaine ou deux plus tard, j’ai reçu les nouvelles officielles de ma direction et ce n’était pas un choc pour moi, j’étais plutôt satisfait de, hé, j’ai tout donné et je comprends . C’est une affaire.

«Personnellement, en tant qu’artiste martial mixte, je pense que RIZIN me conviendrait probablement le plus simplement parce que j’ai grandi sur PRIDE, je pense toujours que PRIDE à ce jour était probablement l’organisation la plus grande et la plus divertissante de l’histoire du sport. Le plus historique, c’est sûr, je pense. Depuis le genre de RIZIN du prochain chapitre de ce que PRIDE était là-bas, je n’ai jamais eu à me battre au Japon. J’ai vraiment, vraiment essayé de vivre ma vie de samouraï moderne et j’ai essayé de me donner un code d’éthique, je suppose en quelque sorte un code pour vivre, et c’est ce qui me rend heureux et satisfait du fait que je vais faire des arts martiaux jusqu’à ma mort. “

Ben Saunders (gants bleus) travaille un starter triangle contre Matt Brown (gants rouges) à l’UFC 245 à Las Vegas le 14 décembre 2019





Esther Lin, MMA Fighting

La relation de Saunders avec l’UFC remonte à ses 24 ans avec seulement six combats sur son record en lice pour un billet pour le grand spectacle de la sixième saison de The Ultimate Fighter en 2007. Il est particulièrement qualifié pour parler de les pressions de se joindre à la promotion avec relativement peu d’expérience – quelque chose qui devient plus courant ces jours-ci avec la surabondance de cartes de l’UFC et la prolifération de noms retirés de la série Contender – et ce qu’il faut pour apprendre à la volée tout en participant aux compétitions les plus brillantes lumières.

“Je me suis intégré à l’UFC à peu près trois fois par moi-même, ce qui est sans précédent”, a déclaré Saunders. «Mais je dirai surtout – avec mon plus récent palmarès – que je dirais avoir une très bonne gestion parce que se gérer soi-même ne va généralement pas jouer en votre faveur. Le problème, c’est que les managers que j’ai eu devant Jason House en ce moment – c’est pourquoi je me débrouillais aussi longtemps que j’étais – ils m’ont tous menti ou volé.

«La confiance est la chose la plus importante pour moi, haut la main. Peu importe ce que c’est. Ça pourrait être une relation, ça pourrait être des affaires, l’enfer, ça pourrait être de l’amitié. La confiance est le numéro un et si vous êtes le gars qui est censé prendre soin de moi et m’aider à choisir le bon chemin, vous feriez mieux de vous fier à qui vous travaillez. “

Une chose que Saunders ne fera pas, c’est d’avertir les jeunes combattants de ne pas être ambitieux, surtout si leur rêve est de devenir un jour champion du monde. C’est un objectif qu’il s’était fixé en atteignant l’UFC et même s’il n’a pas abouti, il ne se plaint pas de la façon dont les choses se sont passées.

“Je dirais que c’est probablement la fin du match pour beaucoup de gars ou si ce n’est pas le cas, cela pourrait ou devrait être si vous cherchez à atteindre le plus haut niveau possible”, a déclaré Saunders. “Choisissez la destination improbable la plus éloignée la plus f * cking, tirez pour cela, et où que vous atterrissiez avant cela, vous atterrissez toujours sur une étoile, non?”