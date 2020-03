Après son arrestation la semaine dernière, Jon Jones est d’accord avec la loi

Le champion semi-complet de UFC Jon Jones a été arrêté la semaine dernière, après avoir conduit sous l’influence de l’alcool, utilisation négligente d’armes, entre autres charges.

TMZ Sports a révélé que Jones Il a conclu un accord avec les procureurs alors qu’il plaidait coupable de conduite en état d’ébriété. Il a été condamné à 96 heures de garde communautaire, 90 jours de thérapie ambulatoire et 48 heures de service communautaire.

Il a également été révélé que vous devrez payer une amende, porter un moniteur de cheville et ne pourrez quitter votre domicile qu’avec une autorisation préalable.

Jones Vous devrez également installer un dispositif de verrouillage d’allumage sur toutes les voitures que vous utilisez, ce qui forcerait Jones effectuer un alcootest avant d’utiliser des véhicules.

Quelques instants avant l’annonce, le champion a publié une déclaration par l’intermédiaire de son manager:

«Alors que nous travaillons tous pour comprendre et faire face au stress de faire face aux incertitudes actuelles de notre planète, je veux exprimer à quel point je suis vraiment déçu d’être devenu la source d’un titre négatif, surtout en ces temps difficiles. Je suis déçu d’avoir laissé tomber les personnes qui m’intéressent le plus, ma famille, mes amis et mes fans. Ce matin, je suis parvenu à un accord avec le parquet d’Albuquerque. J’accepte l’entière responsabilité de mes actions et je sais que j’ai un travail personnel à faire. Ce qui implique la relation malsaine que j’ai avec l’alcool. »

Maintenant, nous devons juste espérer que Les os réfléchissez et faites attention à vos prochaines étapes.