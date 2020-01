Après un succès en 2019, Jorge Masvidal lance sa marque Mezcal

Jorge Masvidal et “El Recuerdo” sa marque Mezcal

Jorge Masvidal Il semble suivre les traces de Conor McGregor. Il a jeté sa propre boisson, avec une grande soirée de lancement hier soir à Las Vegas

Masvidal Il est au sommet de sa carrière, après une belle année. Avec 2 KO virales, avant la fin de l’année et battre Nate diaz. Le combat dans l’UFC 244, a été le grand événement de l’année, où il a remporté la ceinture de “BMF.”

Maintenant avec une exposition élevée et au sommet de sa carrière, Masvidal Il a décidé de faire de grands pas. Quand Conor McGregor jeta son whisky à son apogée, Propre n ° 12. Le Cubain a fait son truc, en jetant une boisson mexicaine, qu’il a appelée “Le souvenir”.

Masvidal a jeté son verre à la conférence de presse de UFC 246. Il a été question d’un combat potentiel avec McGregor, apparemment, ses patrons lui ont recommandé de ne pas annoncer son verre à cet endroit. Mais de toute façon, Il a choisi de le faire quand même.

Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup de boissons, Mezcal C’est une liqueur mexicaine, similaire à la tequila, faite d’agave. Masvidal Il aura son propre mix, car il lui a également fait savoir qu’il était propriétaire de la marque.

Il pourrait être intéressant de voir comment Jorge Masvidal il réussit avec sa liqueur comme il l’a fait Conor McGregor. Qui sait, peut-être après Budweiser vs Proper 12on pouvait voir Whisky vs Mezcal. Et avec les deux intéressés à se faire face, tout est possible.