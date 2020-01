Après une brève retraite, le vétéran de l’UFC Ryan LaFlare cherche à signer avec le PFL et à combattre Rory MacDonald

Crédit d’image: Instagram de Ryan LaFlare (photographe non répertorié)

Ryan LaFlare cherche à mettre fin à sa retraite.

LaFlare est allé 7-3 à l’UFC et a titré une carte contre Demian Maia et a eu une victoire notable sur Santiago Ponzinibbio. Pourtant, il a dû mettre fin à sa carrière de MMA après une défaite par élimination directe contre Anthony Rocco Martin à l’UFC 229 en raison de ses blessures.

«Je n’ai pas pris ma retraite à cause de la perte que j’ai retirée parce que mon corps ne pouvait plus le supporter. J’arrivais de ma troisième chirurgie du LCA et j’ai eu 10 combats à l’UFC et j’ai subi cinq chirurgies depuis que je suis à l’UFC », a déclaré LaFlare à BJPENN.com. «J’avais l’impression que chaque fois que je me battais, je devais me faire opérer. Mon corps a juste commencé à m’abandonner. J’ai pris ce temps complètement hors du sport et j’ai cessé de l’aimer parce que cela s’est transformé en travail et j’ai été blessé et j’ai passé plus de temps à réhabiliter mes blessures que je me préparais pour un combat. »

LaFlare pense que les blessures ont gêné sa capacité à l’UFC, mais ne jouera pas le jeu de simulation. Au lieu de cela, depuis sa retraite, il a été l’entraîneur de Brian Kelleher et John Gotti III. Mais, il est intéressé à faire un retour et à signer avec le PFL.

«Surtout, je veux le PFL parce que j’aime la façon dont l’organisation est dirigée et la façon dont ils traitent leurs combattants. Vous savez quand vous vous battez et tout est prévu pour vous », a-t-il expliqué. «J’adore ce qu’ils font, mais au bout du compte, l’argent parle. J’ai mis d’innombrables heures dans le gymnase et ça va payer. Je vois une opportunité avec les gens de ce tournoi et je veux un morceau du gâteau. Je sais que je peux être une force avec laquelle il faut compter. »

Bien qu’il soit intéressé à revenir, LaFlare dit que l’argent doit avoir un sens. Il n’a également pas encore d’offre du PFL. Mais, son manager étant Ali Abdelaziz, il pense que cela sera fait et il pourra enfin mener la lutte contre Rory MacDonald qu’il veut depuis des années.

“Vous pouvez demander à n’importe lequel de mes entraîneurs, j’ai toujours dit que c’était un bon match pour moi contre Rory MacDonald. Quand j’arrivais à l’UFC et que j’avais une séquence brûlante, je voulais ce combat », a-t-il déclaré. «J’ai toujours senti qu’il était le gars qui faisait obstacle à l’endroit où je voulais être et j’adore ce match. Évidemment, nos chemins ne se sont jamais croisés et il est allé chez Bellator. Je pense toujours que c’est un bon match pour moi.

«Il est très intelligent et technique, mais moi aussi. J’apporte beaucoup plus de pression et j’ai un très bon match de catch. Dans les tours suivants, je trouverais un moyen de gagner », a-t-il poursuivi. «C’est un combattant formidable, mais j’aime le match car il ne représente pas une grande menace pour gagner. Il est le favori pour gagner. Donc je le prendrais en premier ou je le prendrais en finale, ça ne m’importe pas. “

Ryan LaFlare pense que s’il fait partie du PFL, il sera le champion des poids mi-moyens et remportera le million de dollars à la fin.

“Je pense que je suis à un niveau différent de ces gars-là ou au même niveau avec une meilleure capacité mentale pour le faire”, a-t-il conclu.

Comment pensez-vous que Ryan LaFlare ferait au PFL?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.