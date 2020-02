Après une longue pause, Johnny Eduardo reçoit une autorisation médicale pour retourner dans l’octogone

Johnny Eduardo

Le Brésilien Johnny Eduardo n’a pas vu d’action depuis près de deux ans, avec son dernier combat à l’UFC Utica en juin 2018.

Blessure grave à la main gauche Eduardo hors service depuis cette date, mais maintenant il peut retourner à l’octogone.

Dans une interview avec MMA Fighting, Il a parlé de son retour imminent dans l’octogone.

«Maintenant que mon médecin m’a donné la libération pour m’entraîner, je suis prêt. Je demande un combat, “ Dit Eduardo. «Je cours contre le temps et je demande un combat pour pouvoir travailler. Je pensais qu’ils allaient planifier un combat à Londres le 21 mars, mais je suppose que le panneau d’affichage est déjà plein. J’attends”.

Eduardo a révélé qu’il espère revenir UFC London, soit moins d’un mois.

Bien qu’il n’ait pas vu d’action pendant près de deux ans, une chose qui Eduardo L’attente, c’est revenir dans les 10 premiers du classement le plus rapidement possible.

“Je n’ai pas combattu depuis un an et demi, mais c’était bon pour moi.”dit Eduardo. «Beaucoup de gens parlent de prendre leur retraite, mais je suis toujours en bonne santé, je ressens toujours l’énergie de continuer à travailler, donc je ne le vois pas de cette façon. Je fais partie d’une grande division de l’UFC et je veux revenir dans le top 10 ».

Pour le moment, il n’est pas clair quand il reviendra à l’action et devant qui.