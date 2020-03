Arbitre “Big” John McCarthy: Jon Jones “un perdant absolu” qui devrait être emprisonné, coupé de l’UFC

Le champion des poids lourds légers de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), Jon Jones, n’aime pas l’arbitre vétéran des arts martiaux mixtes (MMA), “Big” John McCarthy, et a déjà demandé à la Nevada State Athletic Commission (NSAC) de garder l’homme de longue date en noir de officiant ses combats.

Il semble que le sentiment soit mutuel.

McCarthy a récemment été invité sur le podcast «Weighing In» avec l’hôte et ancien poids léger de l’UFC Josh Thomson pour discuter de la dernière arrestation de Jones à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. «Bones» a été accusé de CFA aggravée ainsi que d’utilisation négligente d’une arme à feu et de possession d’un conteneur ouvert.

«Vous êtes un champion du monde à l’intérieur de la cage. En dehors de la cage, vous êtes un perdant absolu », a déclaré McCarthy. «Si j’étais responsable de l’UFC, je le couperais. Non seulement je prendrais son titre, je le couperais. Et si Bellator voulait le signer, je ferais tout ce que je pourrais dire: «Pourquoi faites-vous cela, n’y pensez même pas.» Parce que tout ce qu’il va faire, c’est vous apporter une mauvaise presse. »

Les amis du «gentil et noble» Jones, cependant, ont plaidé pour la clémence.

“Il est absolument incompréhensible que cet homme ne puisse pas contrôler ses actions”, a poursuivi McCarthy. “Quand il est arrêté,” Oh, je veux juste être avec mes enfants. “Non, vous avez eu la chance d’être avec vos enfants. Vous avez décidé de sortir et de boire et de conduire et de tirer avec des armes à feu et vous avez décidé de retirer cette capacité. Tu as décidé ça. Personne ne t’a fait. “

L’UFC peut libérer le champion assiégé ou lui demander de l’aide comme le suggère ce rival de longue date.

Jones, 32 ans, a été vu pour la dernière fois lors d’une victoire serrée sur Dominick Reyes lors de l’UFC 247 en février. Il devrait comparaître devant le juge le 8 avril pour une audience de mise en accusation, en supposant que la mise en quarantaine des coronavirus n’oblige pas le tribunal à reporter.

Ou jetez le cas complètement.