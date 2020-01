Arbitre et juges affectés à l’événement principal de l’UFC 246

Samedi soir à Las Vegas, dans l’événement principal de l’UFC 246, Conor McGregor et Donald Cerrone entreront en collision dans ce qui promet d’être l’un des plus grands combats de l’année.

Les juges et l’arbitre de ce combat à succès McGregor contre Cerrone ont maintenant été assignés par la Nevada State Athletic Commission (h / t MMA Fighting).

Le troisième homme de l’Octogone pour l’événement principal de l’UFC 246 sera l’officier vétéran Herb Dean. Ce sera la septième fois que Dean officiera dans un combat contre McGregor, et la onzième fois dans la cage pour un combat contre Cerrone. Qu’il suffise de dire qu’il a l’expérience de travailler avec les deux hommes.

Les sièges des juges, quant à eux, seront occupés par Sal D’Amato, Chris Lee et Derek Cleary, tous des juges MMA expérimentés et actifs avec des antécédents raisonnables.

L’UFC 246 marquera le premier combat de Conor McGregor depuis la fin de 2018, lorsqu’il a été soumis par Khabib Nurmagomedov dans le but de récupérer la ceinture légère de l’UFC. Son prochain combat le plus récent avant cela était un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr., tandis que son deuxième combat MMA le plus récent a eu lieu en 2016, quand il a éliminé Eddie Alvarez pour réclamer la ceinture légère. Parce qu’il détenait encore la ceinture UFC poids plume à l’époque, cela a fait de lui le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir des titres dans deux catégories de poids simultanément. Il a 21-4 en compétition MMA.

Cerrone, d’autre part, entrera dans la cage à l’UFC 246 avec des pertes d’arrêt à Justin Gaethje et Tony Ferguson dans le rétroviseur. Avant cela, il a remporté des victoires consécutives contre les prétendants légers Al Iaquinta et Alexander Hernandez. Cerrone détient les records de l’UFC pour le plus de victoires et le plus de finitions. Il a 36-13 au total.

Que pensez-vous des attributions de juges et d’arbitres pour l’événement principal de l’UFC 246?

