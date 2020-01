Arbitre, juges assignés pour Conor McGregor contre Donald Cerrone

L’arbitre vétéran Herb Dean arbitrera Conor McGregor pour la septième fois dans la carrière de McGregor à l’UFC.

La Nevada State Athletic Commission a chargé Dean de superviser la tête d’affiche de l’UFC 246 samedi entre McGregor et Donald Cerrone au T-Mobile Arena de Las Vegas, a déclaré mercredi l’assistant en chef du NSAC, Jeff Mullen, au MMA Fighting.

Le salaire de Dean n’a pas été déterminé à ce jour, mais il avait déjà remporté 1 900 $ pour avoir reffé le voyage octogonal précédent de McGregor, une superproduction contre le champion léger Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229. Ce combat a provoqué une controverse mineure sur le choix de Dean de ne pas intervenir lorsque McGregor ” accroché »les gants de Nurmagomedov et attrapé son short. Dans une vidéo, Dean a rétorqué que les infractions n’avaient pas suffisamment affecté Nurmagomedov pour justifier l’arrêt du combat.

Le combat de samedi marque la 12e fois que Dean arbitre Cerrone. Le NSAC a également affecté des juges vétérans Sal D’Amato, Chris Lee et Derek Cleary pour marquer le combat; ils sont parmi les juges les plus actifs et les plus expérimentés travaillant dans le MMA. Cleary avait précédemment attribué à McGregor un score de 48-47 lors de son match revanche avec Nate Diaz à l’UFC 202, selon MMADecisions.com.

La rémunération des juges n’a pas été déterminée, mais les précédentes têtes d’affiche de la télévision à la carte de l’UFC ont reçu 1 600 $ pour leur travail.

Les salaires divulgués des combattants seront dévoilés vendredi. McGregor gagnerait 5 millions de dollars, mais a déclaré que son salaire global serait de 80 millions de dollars, une somme que plusieurs initiés et Cerrone doutent.