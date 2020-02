Ariane Lipski contre Luana Carolina ajoutée à l’événement de mai

Un match contre les poids mouches est prévu pour le 16 mai.

L’UFC a réservé un combat entre Ariane Lipski et Luana Carolina pour un événement non encore annoncé le 16 mai. Bien que non officiel, San Diego est actuellement la ville leader pour accueillir l’événement. Aucune information de diffusion n’a fait surface à ce jour.

Les deux combattants ont confirmé la réservation sur leurs pages Instagram respectives après un premier rapport d’AG Fight.