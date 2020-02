Arjan Bhullar affrontera Brandon Vera pour UN titre des poids lourds en mai

Arjan Bhullar se battra pour une ceinture lors de son deuxième combat au championnat ONE.

Le vétéran de l’UFC a accepté de défier Brandon Vera pour la médaille d’or des poids lourds au ONE Championship: Code of Honor à Manille, aux Philippines, le 29 mai, ont déclaré des sources au MMA Fighting à la suite d’un rapport du MMA asiatique.

Bhullar (10-1) s’est séparé de l’UFC après des victoires consécutives contre Marcelo Golm et Juan Adams, et a marqué une victoire par décision contre l’ancien champion des poids lourds Cage Warriors Mauro Cerilli lors de ses débuts ONE en octobre.

Vera (16-8, 1 NC), qui a arrêté Cerilli la dernière fois qu’il a défendu son titre des poids lourds en 2018, revient dans la division après avoir échoué dans sa tentative de devenir détenteur du titre à deux divisions contre Aung La Nsang. “The Truth” était 4-0 avec quatre KO au premier tour dans l’entreprise avant son récent revers.