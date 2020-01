Arlene Blencowe veut un premier crack au nouveau champion Bellator Cris Cyborg

Arlene Blencowe espère obtenir la première fissure chez la nouvelle championne poids plume des femmes Bellator, Cris Cyborg.

Après le TKO de quatrième tour de Cyborg (22-2 MMA, 1-0 BMMA) de Julia Budd au Bellator 238, le président de la société Scott Coker a déclaré qu’il laissait la porte ouverte à ce que son nouveau champion voulait. Cyborg aura une influence majeure pour décider de son prochain mouvement, mais si elle veut combattre à nouveau le MMA bientôt et défendre son titre, il a déclaré qu’un concurrent attendait dans les coulisses.

Ce concurrent est Blencowe (13-7 MMA, 6-3 BMMA), que Coker a mentionné par son nom. Il a vanté son expérience d’avoir le plus d’apparitions dans l’histoire des poids plumes des femmes Bellator, et Blencowe a déclaré qu’elle était prête pour l’appel.

“C’est ça”, a déclaré Blencowe à MMA Junkie. «Je regarde Cris Cyborg en tête du classement des poids plumes depuis que j’ai commencé à me battre. C’est le combat que j’ai toujours voulu. C’est le combat que tout le monde devrait vouloir, pour combattre le mieux. “

Blencowe a déjà eu une chance de remporter l’or au Bellator. Elle a subi une perte de décision partagée contre Budd lors du Bellator 189 en décembre 2017, mais a depuis accumulé une séquence de victoires de trois combats.

La victoire la plus récente, une décision unanime sur Leslie Smith lors du Bellator 233 en novembre, semble avoir donné à Blencowe la poussée dont elle a besoin pour se battre pour ce titre une fois de plus. Maintenant, elle espère que Cyborg et les cuivres Bellator y arriveront.

“Mes yeux sont sur ce titre”, a déclaré Blencowe. «J’ai laissé tomber la chance en 2017, et j’ai travaillé dur pour retrouver ma chance. C’est tout, rien ou rien. »

