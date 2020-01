Arnold Allen cherche à accélérer le rythme en 2020

RALEIGH, N.C. – Arnold Allen espère que 2020 sera l’année où il combattra enfin trois fois à l’UFC.

Allen (15-1 MMA, 6-0 UFC) fait partie de la promotion depuis juin 2015, mais il n’a honoré l’octogone qu’à six reprises. Alors qu’il a remporté tous ces combats, 2019 a été la première année de son relais à l’UFC qu’il a combattu plus d’une fois.

Avec le potentiel de commencer l’année avec un match prometteur contre Nik Lentz (30-10-2 MMA, 14-7-1 UFC) samedi à l’UFC sur ESPN + 24, Allen pense que 2020 pourrait être son année.

“Se battre en janvier, si tout se passe comme je veux, puis au milieu de l’année, puis à la fin de l’année – trois combats seraient parfaits”, a déclaré Allen à MMA Junkie mercredi. «C’était une sorte de bénédiction déguisée, le combat d’un an, parce que je m’améliorais à tout moment, mon niveau a augmenté.»

Malgré un sentiment de temps perdu, Allen n’a que 26 ans. Il vient de remporter la victoire la plus notable de sa carrière contre l’ancien champion de Strikeforce et challenger pour le titre UFC Gilbert Melendez à l’UFC 239 en juillet, et cette performance lui a donné confiance en ce qui pourrait être une année d’évasion.

“J’ai toujours cru que j’étais là dans ce genre de compétition de haut niveau”, a déclaré Allen. «Évidemment, il n’est plus là où il était, aussi bon qu’avant, mais je crois que ces vétérans ne le perdent jamais. Ils ont eu toute cette expérience, ils ont eu tout ce temps de sonnerie, de cage, tout ça. Il est difficile de sortir et de battre ces gars-là. Quoi que vous fassiez, c’est difficile. “

Allen était censé combattre un adversaire parmi les 15 premiers dans Josh Emmett sur la carte de samedi, qui a lieu au PNC Arena et diffuse sur ESPN +. Une blessure de dernière minute a cependant provoqué un bouleversement, et maintenant il rencontre Lentz, qui est un vétéran de 23 combats de l’octogone et a également fait retirer son adversaire.

Bien qu’Allen admette qu’Emmett et Lentz ont le «style opposé», il a pris le relais de l’adversaire dans la foulée et prévoit de se produire.

“Il n’y a pas vraiment eu de changement”, a déclaré Allen. «Le principal objectif est juste de m’assurer que je fais tout bien. … Préparation, il vous suffit de changer quelques trucs et c’est fait. »

