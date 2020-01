Arnold Allen continue de gagner. Peut-il déjà obtenir une interview en cage?

RALEIGH, N.C. – Arnold Allen a battu Nik Lentz avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, N.C.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Allen, qui a gagné pour la neuvième fois consécutive et s’est amélioré à un parfait 7-0 à l’UFC.

Résultat: Arnold Allen bat. Nik Lentz via décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Allen (16-1 MMA, 7-0 UFC), Lentz (30-11-2 MMA, 14-8-1 UFC)

Statistique clé: Les totaux frappants étaient proches – Allen a gagné par une marge de 68-63. Mais officiellement, il a repoussé les neuf tentatives de démontage de Lentz.

Allen sur le moment clé du combat

«Au premier tour, j’avais l’impression que ça aurait pu aller dans les deux sens. Mais les deuxième et troisième tours, je me sentais confiant étaient les miens. Je savais que j’en avais fait assez pour prendre la décision. Nik est fondamentalement l’opposé de ce que nous préparions avec (Josh) Emmett. Ce n’est pas un bombardier à un coup de poing, mais c’est un vétéran et un lutteur fort qui va essayer de vous écraser. Il a fait tout ce que nous pensions qu’il ferait, mais j’ai également été agréablement surpris par sa frappe. Il a fait beaucoup d’améliorations dans ses derniers combats. “

Allen sur le chemin de la contestation

“Je me sens bien. Ils m’ont fait sortir du classement, mais comme je le dis toujours, continuez à gagner et tout prendra soin de lui-même. »

Allen sur ce qu’il veut ensuite

«Je suis sur la plus longue séquence de victoires dans la catégorie poids plume et je ne suis même pas sur le dernier combat préliminaire de la nuit et je n’ai même pas eu d’interview dans l’octogone, donc ce n’est pas vraiment à moi (ce que je voulez ensuite). Je continuerai de gagner et finalement ils n’auront pas le choix. “

Pour en savoir plus sur Allen, regardez la vidéo de l’interview complète post-combat ci-dessus.

