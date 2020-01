Arnold Allen répond à la plainte de Nik Lentz pour gouge oculaire: «Il se battait si mal»

Arnold Allen a amélioré son record de l’UFC à 7-0 le week-end dernier à Raleigh avec une victoire sur le pilier poids plume Nik Lentz, mais une vidéo publiée par le vétéran au lendemain du combat a pris le jeune Anglais au dépourvu.

Lentz s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler deux coupures qu’il avait subies à la cornée en raison d’une gouge oculaire d’Arnold à la fin du deuxième tour. Bien qu’Allen ait admis qu’il avait accidentellement trompé l’Américain, il a également insisté sur le fait que Lentz se battait «sale» tout au long de leur combat de 15 minutes.

En plus de me faire arracher les yeux et que l’arbitre ne fait rien … je vais bien! Deux coupures sur ma cornée, voir un spécialiste à mon retour. Avec un peu de chance, je n’aurai pas besoin d’intervention chirurgicale. pic.twitter.com/CZXDWZLYcH

– Nik Lentz (@NikLentz) 26 janvier 2020

“Ouais, j’ai vu [the video], mais quel que soit l’homme, c’est un combat », a déclaré Allen au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«Je l’ai accidentellement frappé dans l’œil. Et je l’ai fait, mais c’était complètement un accident. Mais, mec, il se battait si sale de toute façon. Il attrapait mon short et j’ai des égratignures à l’intérieur de mes poignets où il attrapait mes gants – il agrippait ma main à l’intérieur des gants. J’avais un double dessous contre la clôture et il me creusait les yeux avec ses deux pouces. Et puis il s’en va et poste une vidéo qui en raconte … allez … c’est un combat. ”

Allen pense que la vidéo a été publiée dans le but de gâcher sa victoire et a révélé qu’il avait reçu des messages hostiles de la part des fans de Lentz le qualifiant de tricheur.

“Oui, définitivement, j’ai des gens qui m’envoient des messages m’appelant un tricheur et tout ça – ton mec est le tricheur”, a déclaré Allen. «C’est un combat en fin de compte. Au moins s’il s’est battu proprement et qu’il voulait se plaindre d’un accident qui s’est produit, ça va. Mais il me faisait de sales tours de vétéran … peu importe. »

Le joueur de 26 ans a insisté sur le fait que les revendications de gouge ne retireraient pas sa victoire.

“Ça m’a fait rire un peu … il se battait vraiment sale. Des accidents se produisent, ils sont définitivement entrés [his eye], mais peu importe. C’est un combat en fin de compte … à quoi les gens s’attendent-ils? C’est un combat. ”

Arnold Allen rejoint le dernier épisode d’Eurobash à 19h00.