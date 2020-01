Arnold Allen répond aux allégations de Nik Lentz: “Il a combattu tout le combat sale”

Arnold Allen, l’une des perspectives de 145 livres du UFC, a atteint sa septième victoire, suivie de la promotion de surmonter clairement avec une décision unanime de Nik Lentz dans la co-star du Billboard Préliminaire de UFC Fight Night Raleigh.

Le vétéran de 35 ans, mécontent du résultat, fourni à travers ses réseaux sociaux une mise à jour de son état et accusé le Britannique de 26 ans de lui avoir intentionnellement déchiré les yeux.

En tant qu’invité sur le podcast Eurobash MMA Fighting, Allen a reconnu que même si les piquets accidentels faisaient partie du sport, Lentz était celui qui avait délibérément triché tout au long du combat.

«Oui, j’ai vu la vidéo. Mais qu’importe. C’est un combat. J’ai accidentellement piqué mon œil. Je l’ai fait, mais c’était un accident. Mec, de toute façon, celui qui se battait sale était lui. Il a attrapé mon short et m’a arraché les poignets en ramassant mes gants. J’agrippais mes mains. Pendant que nous étions au corps à corps, il m’a déchiré les yeux avec ses pouces. Et puis il s’en va et enregistre une vidéo se plaignant. Allez, c’est un combat. “