Arrestation de Jon Jones: que faire des derniers problèmes pour la star de l’UFC

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, s’est retrouvé associé à des problèmes juridiques jeudi lorsqu’il a été arrêté aux petites heures du matin dans sa ville natale d’Albuquerque, NM Jones fait face à de multiples accusations, notamment pour conduite sous l’influence et utilisation négligente d’une arme à feu, parmi lesquelles d’autres, après que la police a déclaré avoir trouvé un Jones en état d’ébriété dans sa voiture de course avec un pistolet chargé (manquant un round) et une bouteille d’alcool ouverte.

Malheureusement pour Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC), qui vient de réussir une défense de sa ceinture contre Dominick Reyes à l’UFC 247 en février, ce problème n’est pas une aberration. Au lieu de cela, c’est la continuation d’un fil conducteur dans sa vie au cours des cinquante dernières années.

Après une année 2019 relativement douce et un début d’année solide, il semblait que la bataille de Jones contre la mauvaise prise de décision avait pris un tournant positif. Le dernier incident présumé jette un doute important sur Jones, qui, à 32 ans, n’est plus le jeune homme innocent qui a rapidement connu la fortune et la gloire après être devenu le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC.

Que signifie cette dernière mésaventure juridique pour Jones dans le présent et dans l’avenir? Les reporters de MMA Junkie Danny Segura, Nolan King et Mike Bohn le décomposent sous tous les angles dans la vidéo ci-dessus.

