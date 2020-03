Artem Lobov dit que Conor McGregor “ concentré ” mérite une revanche de Khabib, confiant qu’il détrônerait le champion

Artem Lobov pense que son coéquipier et ami, Conor McGregor mérite la chance de retrouver Khabib Nurmagomedov.

McGregor et Nurmagomedov ont riposté à l’UFC 229 où la préparation au combat a été intense. La rivalité a été chauffée et après la victoire de soumission par Nurmagomedov, une mêlée d’après-combat a eu lieu.

Depuis la défaite, McGregor dit que le camp n’était pas bon et qu’il n’était pas concentré. Il est revenu à l’UFC 246 où il a déclaré Donald Cerrone en 40 secondes. Pour Lobov, il dit que l’Irlandais est toujours aussi concentré et motivé.

Donc, avec McGregor étant une star et montrant qu’il est à nouveau concentré, Lobov pense que le match revanche est le seul combat qui a du sens pour l’Irlandais.

«Pour être honnête, je veux juste voir Conor combattre le vainqueur de Tony et Khabib, ce qui est plus logique que Gaethje. Il y aura toujours quelqu’un qui parlera. Mais, lorsque vous êtes dans la position de Conor et avez fait ce qu’il a fait, vous n’avez rien à prouver », a déclaré Lobov à BJPENN.com. «Pour lui, il devrait simplement combattre le meilleur gars à chaque fois. Ils voulaient qu’il se batte avant et il en a eu un contre «Cowboy» et l’a terminé en 40 secondes. C’est ça. À partir de maintenant, il ne doit combattre que le meilleur gars. »

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Bien que beaucoup croient que Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov effectuent un match revanche, le résultat ne changera pas.

Pourtant, Lobov dit que le troisième tour a prouvé que l’Irlandais a ce qu’il faut pour farcir les éliminations. Il sait également que McGregor est meilleur en matchs à l’extérieur, donc SBG Ireland est convaincu qu’ils seraient les seuls à infliger une défaite à Nurmagomedov.

«Je pense que si vous regardez quand Conor a perdu contre Diaz, il a fait les changements nécessaires et a dominé ce combat avec trois KO. Il a surmonté les problèmes qu’il avait. Vous devez donner le match revanche à Conor », a-t-il expliqué. “Ce ne sera pas un combat facile mais ce sera une victoire pour lui. Regardez le troisième tour, Khabib n’a pu marquer aucun retrait. Regardez à quel point Conor a été bon, vous n’avez jamais vu un combattant faire ça. Il y a des raisons claires, maintenant qu’il est concentré, avec un autre camp d’entraînement pour Khabib qu’il va gagner. “

Pour que le match revanche se produise, Nurmagomedov devra dépasser Tony Ferguson le 18 avril. Après cela, nous verrons peut-être McGregor-Nurmagomedov 2.

Que pensez-vous d’Artem Lobov disant que Conor McGregor mérite le match revanche avec Khabib Nurmagomedov?

