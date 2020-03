Artem Lobov dit qu’il a été approché au sujet du match revanche de boxe avec Paulie Malignaggi

Image via Phil Lambert / BKFC 6

Artem Lobov est intéressé à combattre Paulie Malignaggi à nouveau mais cette fois en le faisant en boxe.

Lobov et Malignaggi se sont battus l’été dernier au BKFC 6 où c’était un combat très attendu. Mais, c’est «The Russian Hammer» qui a devancé la victoire par décision. Après le combat, beaucoup pensaient qu’un match revanche aurait un sens, mais Dave Feldman a déclaré à BJPENN.com, Malignaggi était peu susceptible de se battre à nouveau dans BKFC.

Maintenant, cependant, Artem Lobov dit qu’avant la pandémie de COVID-19 a fermé le monde du sport, il y avait des discussions sur la revanche de Malignaggi dans la boxe.

“Certainement [I’d rematch Paulie]. J’ai eu quelques questions à ce sujet, car un promoteur de boxe m’a contacté et m’a demandé si je serais intéressé par un match de boxe professionnelle contre Paulie », a déclaré Lobov à BJPENN.com. «Avec le coronavirus, tout cela a été suspendu, mais je le ferais certainement. La boxe professionnelle est une chose à laquelle je pense depuis longtemps. Je pense que ce serait un bon premier adversaire pour ça. »

Artem Lobov s’intéresse à la boxe, au BKFC et au MMA et a déclaré qu’il était sur le point de signer avec KSW avant la pandémie. Bien qu’il soit ouvert à une revanche avec Malignaggi, il n’est pas sûr que le boxeur veuille y arriver. Au lieu de cela, il dit que son prochain combat pourrait très bien être la trilogie Jason Knight ou affronter Johnny Bedford dans BKFC.

«C’est probablement l’un des combats. Ils m’ont également parlé de Johnny Bedford. Il est le champion à 135 et est 5-0 en BKFC pour le moment », a expliqué Lobov. «Il a du bruit derrière lui, mais il a besoin de plus de visibilité. C’est un combattant solide. Je pense donc que cela aurait du sens car il a besoin d’un coup de pouce et un combat avec moi le ferait pour lui. Il y a beaucoup de combats pour moi. “

Quoi qu’il en soit, Artem Lobov a des options pour son prochain combat mais espère qu’il pourra à nouveau combattre Paulie Malignaggi bientôt.

Seriez-vous intéressé à voir Artem Lobov contre Paulie Malignaggi 2 en boxe?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/03/2020.