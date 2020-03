Artem Lobov révèle qu’il était sur le point de signer avec KSW avant la pandémie de COVID-19, veut toujours que Zubaira Tukhugov se batte

Artem Lobov dit qu’il a failli signer avec KSW avant que la pandémie COVID-19 n’arrête les négociations.

Lobov est actuellement un agent libre et cherche à signer un contrat non exclusif afin qu’il puisse se battre dans le MMA, la boxe et les combats à mains nues. En cherchant cela, “The Russian Hammer” dit que KSW montrait une tonne d’intérêt et qu’ils se préparaient à signer un accord jusqu’à ce que la pandémie ferme pratiquement le monde.

«Pour être honnête, je parlais de quelques promotions et je parlais d’un autre combat à mains nues. J’ai eu quelques offres de boxe et je parlais à KSW de la promotion en Pologne », a déclaré Lobov à BJPENN.com. «Il se rapprochait et nous étions sur le point de finaliser les combats, puis le virus a frappé et tout est en attente. Maintenant, je dois juste attendre et voir ce qui se passe. Mais j’étais sur le point de me battre avec KSW, donc je veux me battre dès que possible. »

Une promotion qui semblait logique pour Lobov de signer était Bellator. Le favori des fans dit qu’ils lui ont offert un contrat quand il était agent libre pour la première fois l’année dernière, mais il veut signer un accord non exclusif.

Donc, avec Lobov voulant un contrat non exclusif, il exclut très probablement un retour à l’UFC. Mais, le Russe dit qu’il signerait à nouveau avec la promotion d’un accord d’un combat pour finalement éliminer Zubaira Tukhugov, car les deux ont une rivalité depuis l’UFC 229.

«J’adorerais me battre pour eux, mais ils sont les moins susceptibles de proposer cela. À moins qu’ils ne me donnent juste un accord d’un seul combat avec Zubaira dont nous parlons. Zubaira le veut, nous le voulons », a-t-il déclaré. «J’espère qu’ils pourront y arriver et que chaque dollar que je gagnerais dans ce combat irait à une œuvre caritative. Espérons que l’UFC y arrivera. »

Si Artem Lobov combat Zubaira Tukhugov, il sait comment le battre. Il espère également que ce sera l’événement principal pour pouvoir briser le Russe en cinq manches.

«Je le presserais. Je serais ravi que ce soit l’événement principal comme je le souhaite pour cinq manches. Dans ses combats, il obtient juste un retrait et reste à l’écart et gagne aux points. Je sais qu’il a terminé son dernier adversaire, mais c’est surtout la façon dont ses combats ont été. Avant l’UFC, il n’a pas été testé, il n’a vraiment qu’une seule victoire en dehors de l’UFC qui était contre Kuat Khamitov et c’était une décision partagée », a-t-il conclu. «Il a également subi quelques pertes avant l’UFC. À mon avis, il n’a pas été testé autant. Il a eu un certain succès à l’UFC mais il n’a pas impressionné donc j’aime mes chances dans ce combat. J’ai l’impression de pouvoir le briser, c’est pourquoi je veux les cinq tours. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.