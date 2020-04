Artem Lobov s’apprête à signer pour KSW, Bellator, proposant de combattre le «MVP» pour 1 M $

Artem Lobov n’a pas manqué d’options depuis sa séparation avec l’UFC, et à la fin de sa course avec le Bare Knuckle FC, “The Russian Hammer” pourrait envisager un retour au MMA avec la centrale promotionnelle polonaise KSW étant la dernière bannière à piquer son intérêt.

Donnant une mise à jour sur ses options à travers une multitude de promotions et de sports de combat, Lobov a souligné que KSW pourrait être une option réaliste pour son prochain port d’escale ayant déjà entamé des négociations avec l’organisation.

“C’était vraiment proche”, a déclaré Lobov au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«Où nous sommes arrivés, je leur ai dit ce que je voulais être payé et tout semblait aller bien. Le dernier morceau de la négociation qui restait était le fait que je voulais juste faire un accord à un combat avec eux alors qu’ils voulaient me signer un contrat d’exclusivité. Voilà où nous en étions, juste des conditions de négociation. Cela ne me dérangerait pas de faire un contrat exclusif de MMA avec eux tant qu’ils me permettent de me battre en boxe et à poings nus. Ils ne semblent pas s’en soucier, mais c’est là que nous en étions. “

Le combattant SBG a soutenu que se battre pour KSW a toujours été un objectif pour lui en tant que combattant MMA:

«Pour moi, KSW est une énorme promotion et c’est sur ma liste l’une des choses que je veux faire en tant que combattant MMA. Je pense que cela vaut pour tout combattant européen », a déclaré Lobov.

«Si vous regardez maintenant, KSW a le deuxième record de fréquentation au monde, perdant seulement contre PRIDE. PRIDE n’existe plus, donc pour les promotions actives, elles sont n ° 1. Pour moi, c’est quelque chose. Ils font partie de ces promotions qui ne semblent jamais vouloir rivaliser avec l’UFC, ils ont juste choisi leur propre chemin. Leurs émissions sont toujours épuisées, elles sont toujours sur les chaînes de télévision traditionnelles en Pologne, elles font toujours de l’argent et elles ne semblent jamais se soucier de ce que font les autres promotions. “

Le bagarreur basé à Dublin a souligné qu’un match revanche avec l’ancien champion promotionnel Artur Sowinski serait un combat idéal pour lui avec KSW.

“Artur Sowinksi est un combat que je veux corriger depuis longtemps – cette victoire m’a été volée”, a-t-il expliqué. «Son ami était le promoteur, un promoteur polonais à l’époque et il l’a renversé, mais c’est une victoire dans mon esprit – c’est une victoire qui m’a été volée. À l’époque, je suis allé à la télévision polonaise et je l’ai appelé partout. J’ai dit: «Oubliez ça, peu importe. Vous m’avez f * cké, vous m’avez volé ma victoire, mais je suis prêt à l’oublier, je ne suis pas un gémissant – rencontrons-nous dans la cage et réparons à nouveau. ‘Pour une raison quelconque, il n’a pas fait’ Je veux pas ce combat.

“Bien sûr, maintenant que je suis un nom beaucoup plus grand, il pourrait être intéressé. À mon avis, il ne mérite pas pleinement ce combat avec moi. Je suis un grand nom maintenant, ce serait un gros combat pour lui. Il ne le mérite pas vraiment. Il m’a volé la victoire, il a refusé le match revanche avec moi quand je lui ai demandé, il ne le méritait pas vraiment. En même temps, je veux vraiment arranger ça pendant longtemps et ce serait si gentil de finalement assommer ce gars. Je l’ai presque assommé la première fois, je l’ai laissé tomber deux fois, mais je n’ai pas réussi à terminer. Je pense que si nous nous rencontrions maintenant, ce serait fini pour lui. »

Lobov a également discuté de la façon dont Bellator lui a offert un contrat après s’être séparé de l’UFC, mais une offre énorme du Bare Knuckle FC a surmonté l’accord.

“Pour être honnête, [Bellator] m’a fait une offre juste après avoir quitté l’UFC », a déclaré Lobov. «C’était une très bonne offre et j’étais très reconnaissant de l’offre. J’étais prêt à signer pour eux, mais à l’époque, le Bare Knuckle FC me jetait de l’argent et je ne pouvais tout simplement pas refuser cela. J’ai essayé de demander à Bellator d’augmenter un peu l’argent, juste pour que ce soit plus logique pour moi de signer avec eux, mais ils ne l’ont pas fait. C’était une évidence pour moi. Je ne pouvais tout simplement pas refuser l’argent que le Bare Knuckle FC me jetait, alors j’ai fini par signer avec eux. “

“Je n’écarte toujours pas complètement Bellator de l’équation”, at-il ajouté. «Ils viennent en Irlande deux fois par an et c’est toujours un grand spectacle. C’est une grande promotion, je pouvais certainement me voir aussi dans la cage Bellator, mais KSW semble être très proche de me signer en ce moment. “

Il a également révélé qu’il avait proposé de faire face à Michael Page lorsqu’il s’est retrouvé sans partenaire de danse pour Bellator London la semaine du combat en novembre dernier. Lobov a ironisé qu’il a offert à la promotion un taux réduit de 1 million de dollars parce qu’il aime l’organisation.

«J’adorerais combattre MVP. Je sais que nous sommes dans différentes classes de poids, mais je pense que c’est un combat très gagnable pour moi. Je connais son style et j’ai les clés pour le battre. Pour être honnête, quand il a combattu Paul Daley, je pensais que Paul avait le style pour le battre, mais pour une quelconque raison, Paul a décidé qu’il était lutteur ce soir-là. Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il pensait ni qui lui a donné cette idée, c’était la plus grosse erreur. Pour moi, il a le style parfait [to beat MVP]. Ce style K-1 serré où vous soutenez le gars et il n’a nulle part où aller. Il a beaucoup de pouvoir entre ses mains. Je pense que s’il avait été avec lui, il aurait gagné. “

La première apparition d’Artem Lobov sur Eurobash commence à 53h30.