Artem Lobov veut combattre Zubaira Tukhugov à l’UFC Dublin

Cela fait plus d’un an depuis Artem Lobov a reçu sa libération du UFCMais cela ne signifie pas que le boxeur aux articulations désormais propre ne veut pas remonter dans l’octogone.

Dans une interview avec The Mac Life (via MMA Junkie), Lobov, qui a récolté un record de 13-15-1-1 (1) (2-5 à l’UFC) en MMA, a révélé son désir de vouloir un contrat valide pour un se battre pour se battre avec Zubaira Tukhugov dans le UFC Fight Night Dublin, prévue pour le mois de juin.

Les deux Russes devaient se rencontrer dans le UFC Fight Night Moncton, mais étant donné le post-combatUFC 229Tukhugov a été retiré de l’événement et remplacé par Michael Johnson, qui devait battre à l’unanimité Lobov dans ce qui était jusqu’à présent son dernier combat dans la promotion.

Depuis lors, Lobov a exprimé que le seul combat qui l’intéressait était avec Tukhugov et a mentionné qu’il était même prêt à donner tout son salaire à une œuvre de bienfaisance pour l’obtenir.

“Je suis toujours intéressé par ce combat. Je prévois toujours de faire don de chaque dernier dollar à un organisme de bienfaisance si je réussis. Et ce serait bien si cela se faisait à Dublin. J’aimerais un contrat valide pour un combat. Comme je l’ai dit à l’UFC, il ne s’agit pas de gagner de l’argent avec cela. Ce n’est pas une question d’argent. Pour moi, ce combat doit avoir lieu. Je ne reviendrais que pour une nuit à Dublin, en Irlande », a-t-il expliqué. “Il serait très logique de m’avoir sur cette carte, et c’est tout. Une lutte. Je viens, nous aidons un organisme de bienfaisance et ils (l’UFC) font beaucoup d’argent. Ils se battent bien pour l’UFC Dublin et Zubaira et j’ai réglé nos différends sur l’octogone. “

Après son départ de l’UFC, Lobov a signé avec le BKFC, où il arbore actuellement un record de 2-1.