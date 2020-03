Ashlee Evans-Smith accusée d’avoir volé des fournitures médicales données

Ashlee Evans-Smith, poids mouche de l’UFC, a été accusée d’avoir volé des fournitures médicales en plein milieu de la pandémie de coronavirus.

Evans-Smith, qui a vu son combat à l’UFC London contre Molly McCann être annulée, est récemment allée chercher une commode chez une personne qui prévoyait de faire don de fournitures médicales à un hôpital local. Avec son petit ami, Evans-Smith aurait emporté les fournitures médicales en question avec la commode et serait partie.

Evans-Smith n’a pas répondu à Selina Cohen, la personne en question, lorsqu’elle a demandé le retour des fournitures, les messages ci-dessous montrant les allers-retours entre les deux.

«Ashlee et son petit ami se sont présentés et ont chargé la commode dans sa voiture. Après que la commode ait été chargée, Ashlees BF a été vue en train de marcher vers ma porte d’entrée et de ramener le panier de fournitures médicales à la voiture avec lui pendant qu’Ashlee regardait et attendait. Puis ils partent. Je pense que cela doit être une erreur, qui prend un panier plein d’articles médicaux que tout le monde sait être en pénurie en ce moment, de la maison de quelqu’un d’autre? J’ai essayé de lui envoyer un message lui disant immédiatement que ce sont des dons et aucune réponse. »

Comme le montre le rapport de MMA Mania, Evans-Smith a publié une histoire Instagram maintenant supprimée expliquant son côté de l’histoire, affirmant qu’ils pensaient que les fournitures étaient gratuites. Son partenaire a également été surpris en train d’envoyer des messages à un ami dans lequel il insultait Cohen, ce qui donnait à nouveau l’impression qu’ils pensaient que les articles étaient gratuits.

Ashlee Evans-Smith ne semble pas avoir publié de réponse officielle en dehors de la vidéo IG supprimée, laissant beaucoup de gens se demander si l’histoire ne se terminera pas.

Cohen n’a publié aucune mise à jour sur sa page Facebook depuis le 24 mars, mais s’il y a d’autres développements, nous fournirons les détails sur BJPENN.com.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.