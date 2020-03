Ashlee Evans-Smith détaille le voyage stressant de l’UFC à Londres: «Nous méritons cet argent»

Cette semaine, Ashlee Evans-Smith aurait dû parler de la façon dont son combat avec Molly McCann s’est déroulé.

Gagner, perdre ou dessiner, Evans-Smith aurait une histoire de guerre à raconter et un chèque de combat dans sa poche. Au lieu de cela, à la suite de l’annulation de l’UFC London en raison de préoccupations concernant le coronavirus, elle se retrouve avec plus de questions que de réponses.

Evans-Smith est apparue en tant qu’invitée sur le chat en direct de MMA Fighting A-Side et elle a parlé de son expérience de vol à Londres pour être informée que son combat était déplacé et finalement reporté indéfiniment. En conséquence, Evans-Smith n’a reçu aucune rémunération pour le match contre lequel elle se prépare depuis qu’elle a été annoncée en décembre, et elle ne sait pas si elle devrait s’y attendre puisque la nouvelle des changements d’événement s’est produite avant la prise des obligations habituelles de la semaine de combat. endroit.

“Je n’ai rien entendu de l’UFC et de l’UFC autant d’argent qu’ils en ont, ils ne donnent pas d’argent à gauche et à droite pour rien”, a déclaré Evans-Smith. “Je connais le [Bellator 241] les combattants qui ont été indemnisés, ils ont pesé et j’espère vraiment que l’UFC ne fait pas de tromperie et dit: “ Eh bien, vous n’avez pas fait de poids ou vous n’avez pas pesé. ” Je ne suis pas disant qu’ils vont faire ça, mais je ne vais pas non plus espérer.

«Je pense que nous méritons cet argent pour le moins. Personnellement, j’allais y aller et risquer ma santé personnelle. J’étais prêt à risquer d’être mis en quarantaine pour me battre, pour performer, pour faire mon travail pour eux. J’espère donc vraiment qu’ils nous compenseront. »

Plusieurs des combats de l’UFC à Londres ont été transférés au spectacle Cage Warriors 113 de vendredi (qui, à ce jour, doit toujours avoir lieu après avoir été transféré dans un lieu à Manchester, en Angleterre), mais le combat d’Evans-Smith n’était pas l’un d’eux .

«Je l’aurais fait en un clin d’œil», a-t-elle déclaré.

Dans l’état actuel des choses, Evans-Smith était dans les limbes depuis presque son arrivée à Londres alors que la nouvelle de l’épidémie de coronavirus continuait de secouer le monde. Elle a regardé la carte de l’UFC Brasilia puis s’est couchée le plus tôt possible pour s’adapter aux différences de fuseau horaire. Elle s’est réveillée à un appel téléphonique lui disant de descendre dans le hall où on lui a dit que le combat avait été reporté et qu’elle devrait rentrer immédiatement aux États-Unis.

En transit, Evans-Smith a enregistré une histoire Instagram pour donner aux fans une mise à jour sur l’état de son combat et c’est ainsi que McCann a également appris les nouvelles.

«Pendant que je conduisais – c’est un peu triste – mais je conduisais à l’aéroport et je vois que mon adversaire a posté une vidéo et quelqu’un m’a tagué, et elle disait qu’elle venait de regarder mon histoire sur Instagram et c’est comme ça qu’elle a trouvé », a déclaré Evans-Smith. “Donc l’UFC ne l’a même pas contactée, donc j’ai pensé que ce serait bien de ma part de contacter mon adversaire et de lui dire:” Ecoute, j’entends que tu ne sais rien. Je vais te dire ce que je sais. C’est le moins que je puisse faire. Je pense que vous méritez de savoir ce que je sais. “Et elle a dit:” Merci, mon pote. “

«C’est une fille cool. Nous parlons d’avant en arrière à quel point c’est merdique. Nous voulons tous les deux nous battre. C’est de l’esprit sportif. Nous nous battrons un jour, mais en attendant, soyons en bonne santé et en sécurité et sommes payés pour le travail que nous avons accompli jusqu’à présent. »

La suggestion d’une éventuelle réinstallation pour leur combat n’a pas atteint Evans-Smith jusqu’à ce qu’elle soit déjà à l’aéroport pour un vol de retour. Et après, elle avait déjà abandonné son régime.

C’est alors que son manager l’a appelée pour lui dire qu’ils envisageaient de déplacer le combat à Los Angeles ou Las Vegas, ce qui a provoqué beaucoup de frustration pour Evans-Smith.

“Je prends l’avion, je suis littéralement sur le point de décoller et mon manager me dit” Reste prêt “”, a déclaré Evans-Smith. “Et je me dis” Prêt comme ne mange pas? “Il dit:” Ouais, ils pourraient reprogrammer le combat en Californie. “

“Es-tu sérieux? Je mange déjà et il me dit: «Nous pourrions faire un poids variable. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. “Je suis comme, c’est comme dire que f * cking ne respire pas en ce moment. Ne vous inquiétez pas? Ne vous inquiétez pas? Tu ne sais pas où je vais me battre, où je vais me battre, peut-être que je me bats samedi. Alors oui, il y a eu des discussions, mais c’était tellement ridicule. Nous ne savions pas si le monde fermait. “

Une fois à la maison, Evans-Smith se souvient encore de la tourmente qu’elle a connue ces derniers jours face à toute cette incertitude. Mais à mesure que de nouvelles mises à jour sur la crise des coronavirus émergent, elle garde les choses en perspective.

“C’était une montagne russe d’émotions parce que là-bas, je ne savais pas à quoi m’attendre”, a déclaré Evans-Smith. «Je ne savais pas si j’allais me battre. Je ne savais pas si j’allais être mis en quarantaine. Je coupe toujours du poids – et je suis une grande fille pour 125 ans – j’ai faim à ce stade, comme: «Qu’est-ce qui se passe dans le monde?» J’étais dans l’avion en train de pleurer parce que, je ne sais pas, Je suis une fille, je suis émue. J’adore mon sport. Je voulais concourir. J’ai besoin de gagner de l’argent, de mettre de la nourriture sur la table, tout ça.

“Mais maintenant, c’est comme, respirez, et je réalise que tout cela est tellement plus grand que moi et mon combat dans le sport. Dans le monde, des gens meurent. Oui, j’étais bouleversé à l’époque, mais j’essaie juste d’être reconnaissant d’être en bonne santé, personne que je connais n’est malade, je frappe au bois. “