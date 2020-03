Ashlee Evans-Smith pense que les combattants de l’UFC affectés par le report méritent une compensation

Ashlee Evans-Smith devait affronter Molly McCann ce week-end à l’UFC sur ESPN + 29 à Londres, mais la pandémie de coronavirus qui a balayé le monde a affecté l’ensemble de l’événement.

Avant que le monde des sports de combat n’ait été affecté par les changements soudains, Evans-Smith s’est rendue à Londres à l’avance, même si elle a reconnu qu’elle pourrait ne pas être en mesure de rentrer chez elle aux États-Unis tout de suite.

Je viens de parler à la masselotte de l’UFC, Ashlee Evans-Smith (@AshleeMMA), qui est à l’aéroport, se préparant à partir pour l’UFC Londres.

“Je suis parfaitement conscient que je vais dans un pays étranger pour me battre sans avoir l’assurance à 100% que je pourrai rentrer chez moi sans être mis en quarantaine.”

Sensationnel.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 13 mars 2020

Après avoir fait le voyage à Londres avant que l’interdiction de voyager ne soit mise en place par le président Donald Trump, Ashlee Evans-Smith a dû se démener pour retourner aux États-Unis après qu’il est devenu clair qu’elle ne se battrait pas à Londres. Alors qu’elle rentrait en Californie deux jours plus tard, l’UFC a dû annuler ses prochains événements, y compris la carte à Londres.

Il y a 48 heures. Aujourd’hui, Ashlee est de retour à l’aéroport de Londres, essayant de rentrer chez elle en Californie. https://t.co/N8XIXYRaMA

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 15 mars 2020

L’événement étant annulé la semaine du combat et sans savoir quand les combats pourront se poursuivre, Evans-Smith et le reste des combattants sont hors du salaire qu’ils attendaient. Lors d’une apparition sur “The A-Side” sur MMA Fighting, Ashlee Evans-Smith a été priée de savoir si elle savait si elle était indemnisée pour le combat, et pour l’instant, elle n’est pas sûre.

. @ AshleeMMA & @ShortyTorresMMA disent que les combattants devraient absolument être payés pour les combats reportés en raison de # COVID19:

“Nous méritons cet argent pour le moins. Personnellement, j’allais y aller et risquer ma santé personnelle.”

Regardez l’épisode complet: https://t.co/a1EZDSwEFq pic.twitter.com/PAmh0oS9w4

– MMAFighting.com (@MMAFighting) 18 mars 2020

«Je n’ai pas entendu parler de l’UFC et de l’UFC, autant d’argent qu’ils en ont, ils ne donnent pas d’argent de gauche à droite pour rien. Je connais le Bellator [Bellator 241] combattants qui ont été indemnisés, ils ont pesé. J’espère vraiment que l’UFC n’utilise pas de ruse et dit ‘oh, eh bien, tu n’as pas fait de poids ou tu n’as pas pesé’ je ne dis pas qu’ils vont faire ça, mais je ne vais pas non plus espérer. Je pense que nous méritons cet argent pour le moins. Personnellement, j’étais prêt à aller là-bas [to London] et risquer ma santé personnelle, j’étais prêt à risquer d’être mis en quarantaine pour combattre, pour performer, pour faire mon travail pour eux, alors j’espère vraiment qu’ils nous dédommageront. »

Evans-Smith continuerait à reconnaître que chercher à être indemnisé par l’UFC est un sujet difficile à discuter pour les combattants actifs.

«C’est difficile de parler de combattant parce que nous sommes si heureux d’être au niveau de l’UFC, c’est l’APEX de notre sport. Je pense que nous tous, en tant que combattants, suivons le code, “ne mordez pas la main qui vous nourrit”, mais que se passe-t-il quand ils ne vous nourrissent pas? Comme allez, nourrissez-nous, nous travaillons pour vous, nous saignons, nous transpirons, je pleure pour vous. Comme s’il vous plaît, s’il vous plaît, nourrissez-nous. J’ai mis ma santé en jeu, j’étais prêt à être mis en quarantaine, j’étais prêt à faire tout cela, et je sais que beaucoup d’autres combattants l’étaient. Nous sommes prêts à nous mettre en danger avec ce virus juste pour jouer comme un singe dansant, pour vous. “

L’arrêt des événements UFC affecte tout le monde, des combattants aux gymnases et bien sûr à l’UFC également, mais entendre un combattant comme Ashlee Evans-Smith être simple à propos de l’indemnisation, cela soulève une préoccupation réaliste pour les combattants.

Croyez-vous que l’UFC indemnisera ses combattants qui devaient se battre à l’UFC Londres?

