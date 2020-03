Ashlee Evans-Smith répond aux accusations de vol de fournitures médicales

Mercredi soir, une femme sur Facebook a accusé la candidate au poids mouche de l’UFC, Ashlee Evans-Smith, d’avoir volé un panier de fournitures médicales destinées à un don (voir l’article complet ici).

La femme a déclaré qu’Evans-Smith et son petit ami ramassaient un meuble (selon un arrangement convenu) et ont emporté les fournitures médicales avec lui. Elle a ajouté que le combattant de l’UFC n’a répondu à aucun de ses messages de suivi et l’a bloquée peu de temps après.

S’adressant à Ariel Helwani jeudi, Evans-Smith a donné sa version de l’histoire.

Elle dit qu’elle n’a pas regardé à l’intérieur du panier avant de partir avec. Elle a ajouté qu’elle avait par la suite rendu le panier – bien que l’accusateur affirme que certains articles manquaient toujours – et a annoncé qu’elle ferait un don à l’hôpital en guise de geste.

Voyez ce qu’elle avait à dire ci-dessous:

Ashlee Evans-Smith dit qu’elle n’a pas regardé à l’intérieur du panier avant de le prendre. J’ai tout remis. Fera un don à un hôpital. #HelwaniShow pic.twitter.com/yev4UI6hwA

– Jed I. Goodman (@jedigoodman) 26 mars 2020

“Eh bien, le fait est que je ne peux pas changer cela maintenant, mais nous n’avons pas [look inside the basket]», A déclaré Evans-Smith. «Nous faisions des courses. Nous étions à Londres quelques jours avant de me préparer pour mon combat. Pendant ce temps, tout le monde aux États-Unis stockait du papier toilette sur la nourriture et préparait sa maison pour une situation douteuse. Honnêtement, j’ai attrapé le panier, je suis allé au magasin, j’ai fait l’épicerie, j’ai roulé encore une heure. C’est donc quelques heures plus tard que j’ai réalisé ce qu’il y avait dans le panier.

«Lorsque nous avons réalisé ce qu’il y avait dans le panier, j’ai envoyé un message à cette femme Carmen et lui ai dit que je rendrais volontiers ces articles. Je ne suis pas un voleur et je ne vais certainement pas voler les travailleurs médicaux qui risquent leur vie. C’est ça.”

Ashlee Evans-Smith a ensuite réfuté l’affirmation de son accusatrice selon laquelle elle et son petit ami avaient gardé certains articles du panier et divulgué son plan pour un don.

“Elle pense que nous avons gardé quelque chose”, a déclaré Evans-Smith. «Mon copain vient de décrocher avec elle. Qu’elle pense que nous avons gardé quelque chose ou que nous ayons laissé tomber quelque chose sous la pluie cette nuit-là, nous avons déjà convenu que nous ferions un don en son nom à un hôpital. Car que pouvons-nous faire de plus? Nous ne pouvons pas rendre quelque chose que nous n’avons pas pris. “

Que pensez-vous de cette réponse d’Ashlee Evans-Smith?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/03/2020.