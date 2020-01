Askar Askarov vise le titre du poids mouche après sa première victoire à l’UFC

LAS VEGAS – Askar Askarov a battu Tim Elliott avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC 246 à Las Vegas.

Jetez un œil au combat avec Askarov, qui est resté invaincu et a décroché sa première victoire à l’UFC après un match nul lors de ses débuts promotionnels.

Résultat: Askar Askarov bat. Tim Elliott via décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Askar Askarov (10-0-1 MMA, 0-0-1 UFC) contre Tim Elliott (15-9-1 MMA, 4-7 UFC)

Statistique clé: Elliott a décroché trois éliminations, mais Askarov l’a devancé de peu dans la frappe, 96-86, et a remporté la victoire.

Askarov sur le moment clé du combat

«J’étais confiant d’avoir participé aux premier et deuxième tours, alors je m’attendais à ce qu’ils m’appellent vainqueur. Je savais qu’il était très peu orthodoxe et que ce serait un combat difficile, alors mes entraîneurs m’ont créé un excellent plan de match et je m’en suis tenu à cela. Je voulais me concentrer sur ma frappe et vous pouvez voir qu’elle a réussi. »

Askarov sur sa première victoire à l’UFC

«Je m’attendais à récupérer ma première victoire à l’UFC au Mexique, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. Maintenant, mon parcours UFC commence vraiment et je suis heureux d’obtenir la victoire. »

Askarov sur ce qu’il veut ensuite

«J’ai commencé mon année avec une belle victoire sur un adversaire de premier rang, donc j’espère que je serai dans le top 10 maintenant. Je veux combattre plus de gars dans ce top 10. J’adorerais me battre encore trois fois cette année et gagner un tir au titre et prouver ce que je peux faire. “

Pour en savoir plus sur Askarov, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

