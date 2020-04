Askren vs Koreshkov: l’apogée de l’ère “Funky” du Bellator MMA

Avant de devenir connu comme le cinquième homme de l’UFC 239, «Funky» Ben Askren avait accumulé un record de 19-0 (1 NC) en compétition dans le monde entier pour de multiples promotions d’arts martiaux mixtes (MMA). Une partie de cette course comprenait 1 120 jours consécutifs sans précédent en tant que champion poids welter du Bellator MMA. En fait, Askren n’a même jamais perdu le titre – il l’a simplement quitté lorsque Bjorn Rebney a laissé son contrat s’épuiser.

Alors que «The Phenom» Douglas Lima approche du nombre de combiné jours en tant que champion dans trois courses de titre distinctes (actuellement plus de 1000) que Askren a eues en un seul continu exécuter, Askren n’a jamais eu beaucoup d’amour des fans de MMA alors … ou maintenant. Pour moi, ses pics lisses aux chevilles et ses doubles jambes avaient l’effet inverse – plus sa lutte rendait les gens fous, plus je m’amusais que personne ne puisse l’empêcher de le faire.

Le sommet de l’ère «Funky» est survenu lors de sa dernière défense du titre au Bellator 97 le 31 juillet 2013, au Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique. Askren avait récemment battu Lima susmentionné dans une décision unanime de cinq rounds et avait suivi avec une victoire par KO technique contre “Psycho” Karl Amoussou au Bellator 86. Ses coudes sur le dessus tranchaient et coupaient en morceaux son adversaire jusqu’à ce qu’un médecin l’arrête pour le propre d’Amoussou bien.

Aussi impressionnant que soit cette victoire, le «Spartiate» Andrey Koreshkov serait le défi le plus difficile de la carrière d’Askren à ce jour au Bellator 97. Comme son adversaire, Koreshkov était invaincu à ce jour dans sa carrière de MMA, portant un dossier de 13-0 dans le match pour son tout premier titre mondial. Il a remporté ce tir avec une victoire à l’unanimité contre Lyman Good, le seul autre champion de 170 livres à ce jour dans l’histoire du Bellator MMA.

Debout 6’1 “avec une portée de 76 pouces, le disciple de” Storm “Alexander Shlemenko serait un décalage de grande taille pour Askren à 5’10” et seulement une portée de 72 pouces. Même si l’habileté de lutte qui a fait de lui un quadruple All-American à l’Université du Missouri et un membre de l’équipe olympique de 2008 l’avait porté jusqu’à ce point, les éliminations pourraient s’avérer difficiles contre la puissance et la force de Koreshkov. Pour ceux qui n’aimaient pas le style de combat d’Askren, le combat de Koreshkov était leur lumière au bout du tunnel – un moyen de mettre enfin fin au «règne de la terreur» qui remonte à 2010.

Malgré la taille et la puissance redoutables de Koreshkov, la ténacité d’Askren était une force que Koreshkov ne pouvait égaler. Bien qu’il ait repoussé une tentative de retrait précoce au premier tour, Askren est resté sur lui comme un chien sur un os jusqu’à ce qu’il atteigne la moelle. Une fois que Askren l’a mis à terre, il a flotté au-dessus de Koreshkov avec un passage de garde après l’autre, faisant soudain l’homme d’Omsk comme un poisson hors de l’eau dans un très grand étang.

Cela ne ferait qu’empirer pour Koreshkov à partir de ce moment. Askren a nargué son adversaire et a rallié ses partisans en prenant une monture arrière et en se précipitant auprès de la foule pour un chant «U-S-A» au deuxième tour. Seul quelqu’un qui contrôle complètement un combat peut se permettre de perdre du temps avec de telles ébats … et Askren l’était. Même si Koreshkov semblait capable de se débarrasser de ce que les critiques d’Askren ont tourné en dérision comme des «coups doux» en haut à travers les deuxième et troisième images, il ne faisait aucun doute que Koreshkov perdait chaque round de manière décisive.

L’arbitre Jason Herzog a pris la décision de participer aux tours de championnat – laissez Koreshkov continuer à prendre un coup unilatéral, quelle que soit la force des coups, ou faites preuve de pitié et arrêtez un combat de plus en plus déséquilibré. Après deux minutes et 58 secondes de coups continuels et une demande d’Askren de mettre fin aux souffrances de Koreshkov, le combat a finalement été annulé par KO technique. À la fin, Askren a décroché 248 frappes, tandis que Koreshkov n’a réussi que trois maigres. Que vous l’aimiez ou le détestiez, Askren s’est révélé une fois de plus une force de la nature imparable. Il en resterait un pour les années à venir.

