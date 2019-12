Assommer! Derrick Lewis bat le boxeur qui a décidé de le défier dans le gymnase (vidéo)

Derrick Lewis est l'un des poids lourds les plus frappants de tous les arts martiaux mixtes (MMA). Alors quand un boxeur à la bouche forte dans son gymnase a décidé de le tester, "Black Beast" a décidé de lui donner une leçon.

Selon Derrick, un boxeur s'entraînant dans le même gymnase a décidé de faire la déclaration audacieuse en disant que puisque Lewis se spécialisait dans le MMA et non dans la science douce, il serait capable de le mettre KO.

Et il avait tort.

Lewis s'est rendu sur les réseaux sociaux pour publier une preuve du massacre qui a suivi, car "Black Beast" peut être vu faire tomber de lourdes bombes sur le pauvre homme qui n'a pas pu encaisser le chèque écrit par sa bouche. Selon Derrick, le battement a duré une minute.

Interrogé Derrick à ce sujet.

Il a dit qu'un boxeur dans son gymnase parlait «beaucoup» de claquements entre boxeurs et combattants MMA. C'est arrivé hier. Cela a duré 1 minute, a-t-il dit. https://t.co/K7R49cq2iF

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 19 décembre 2019

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, même après que le corps sans vie de l'homme non identifié a été effondré sur les cordes, Lewis a décidé de lui donner quelques coups de plus pour faire bonne mesure. Espérons que ce sera une bonne (et douloureuse) leçon apprise.

Lewis entrera ensuite dans l'Octogone à l'UFC 247 pour affronter Ilir Latifi lors du prochain événement à la carte UFC 247 le 8 février 2020 à Houston, au Texas, dans une confrontation entre «gros gars» et «petits gars."

