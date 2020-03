Assommer! Regardez Brendan Allen éliminer Tom Breese tôt à l’UFC Norfolk

L’espoir croissant des poids moyens, Brendan Allen, a prouvé encore une fois sa valeur divisionnaire plus tôt ce soir (samedi 29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169 en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, quand il a fait rouler le vedette anglais Tom Breese via le premier- TKO rond (coudes et poinçons).

Bien qu’il soit le meilleur combattant aux pieds, Breese a choisi d’essayer de faire tomber Allen tôt. Allen a été en mesure de revenir rapidement en arrière et a décroché une brutale position en haut à droite qui a secoué Breese. Allen a vu sa fenêtre d’opportunité et a empilé des coups de poing et des coudes lourds jusqu’à ce que l’arbitre intervienne pour sauver Breese.

Découvrez les extraits vidéo ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Allen marque sa deuxième victoire consécutive à l’UFC après avoir fait ses débuts avec succès en octobre lorsqu’il a soumis Kevin Holland. “All In” n’a que 24 ans et montre déjà des signes d’un futur concurrent. Il cherchera à décrocher un match revanche avec le combattant de poids moyen Trevin Giles cet été dans le but de venger sa première défaite professionnelle de 2016.

