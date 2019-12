Assommer! Regardez Charles Jourdain marquer un score bouleversé face au «Superboy coréen» Doo Ho Choi à l'UFC Busan

L'espoir canadien en plein essor Charles Jourdain a fait une grande déclaration plus tôt ce matin (samedi 21 décembre 2019) à UFC Fight Night 165 en direct le ESPN + de l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud, quand il a marqué un TKO (coups de poing) de deuxième tour vicieux sur le favori de la ville natale, «Superboy coréen» Doo Ho Choi.

L'arrivée s'est produite dans les derniers instants de la ronde 2 alors que «Korean Superboy» est intervenu pour un échange offensif. Le deuxième Choi a avancé Jourdain était là pour atterrir sur une gauche droite dévastatrice suivie d'un crochet droit qui a envoyé le combattant coréen sur la toile. Quelques coups de poing ont suivi avant que l'arbitre intervienne pour un arrêt.

Consultez-le ci-dessus avec l'aimable autorisation de l'UFC / ESPN.

Avec cette performance, Jourdain obtient sa première victoire à l'UFC après avoir échoué lors de ses débuts contre Desmond Green en mai. Le poids plume de 24 ans a une tonne de potentiel même dans la division la plus profonde autour et il l'a montré ce soir contre un "Superboy coréen" désespéré et très dangereux.

Recherchez Jourdain pour profiter de cet élan jusqu'en 2020 et essayez de verrouiller un futur tir dans le top 15.

