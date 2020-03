Assommer! Regardez Deiveson Figueiredo contre Joseph Benavidez en plein combat – UFC Norfolk

Deiveson Figueiredo n’a peut-être pas remporté le championnat UFC des poids mouches vacant la nuit dernière (samedi 29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169 en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, mais il s’est tout de même montré au meilleur 125 livres. combattant sur la liste après avoir éliminé le vétéran Joseph Benavidez avec un KO au deuxième tour.

Benavidez a fait face à une peur précoce alors que Figueiredo a presque coulé dans une tentative de brassard mettant fin au combat une minute après le premier. Le Brésilien semblait être le combattant beaucoup plus fort et précis dans la plupart des échanges qui ont suivi, mais Benavidez était toujours en mesure de se précipiter et d’atterrir de grosses mains droites pour rester.

Le deuxième tour a commencé avec deux grands droits par Figueiredo qui a vérifié Benavidez tôt. Benavidez avait du succès à le mélanger au corps et aux jambes, mais a été ouvert par inadvertance par un coup de tête lors d’un échange à l’intérieur. Du sang a instantanément commencé à couler de la tête du vétéran tandis que Figueiredo se précipitait vers une énorme main droite qui a violemment effondré Benavidez. Figueiredo a atterri une rafale de coups de poing à un «Joe B-Wan Kenobi» abattu avant l’arrêt.

Découvrez les extraits vidéo ci-dessous avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Ce fut une performance spectaculaire pour Figueiredo lors de son premier événement principal de l’UFC, mais cela n’augure rien de bon pour la division des mouches déjà en difficulté. Le titre reste vacant à l’avenir et les rumeurs continueront de tourbillonner vers 2020, année où la classe de poids se dissoudra enfin.

