Assommer! Regardez Felicia Spencer écraser Zarah Fairn lors du premier match à l’UFC Norfolk

Felicia Spencer, aspirante au poids plume des femmes, a peut-être verrouillé un tir au titre face à la championne de l’UFC Amanda Nunes après avoir éliminé Zarah Fairn via le TKO de premier tour plus tôt ce soir (samedi 29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169 en direct sur ESPN + de l’intérieur Chartway Arena à Norfolk, Virginie.

Il n’a pas fallu longtemps à Spencer pour se déplacer à l’intérieur sur la Fairn plus longue et la faire descendre à volonté. Une fois là-bas, Spencer a méthodiquement travaillé son chemin dans la monture où elle a posé des coudes pointus en grappes. Fairn a couvert et Spencer est passé à un barrage de coups de poing qui a finalement forcé la main de l’arbitre.

Découvrez les extraits vidéo ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Spencer réussit sa toute première victoire à l’UFC après avoir fait un début d’Octogone infructueux, mais très impressionnant, en face de Cris Cyborg en juillet dernier. “Feenom” semblait carrément dominant dans cette affaire de co-événement principal et a peut-être mérité une chance au titre de Nunes plus tard cette année à l’UFC 250.

La seule chose qui fait obstacle à Spencer est ce fabuleux KO.

