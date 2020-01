Assommer! Regardez Herbert Burns écraser Nate Landwehr avec un genou vicieux à l’UFC Raleigh

Herbert Burns, le frère cadet du concurrent des poids mi-moyens de l’UFC Gilbert Burns, a fait ses débuts en octogone plus tôt ce soir (sam. 25 janv.2020) à l’UFC Fight Night 166 en direct sur ESPN + de l’intérieur du PNC Arena à Raleigh, en Caroline du Nord, quand il s’est connecté avec un KO (genou) vicieux au premier tour contre l’ancien champion des poids plumes M-1 Nate Landwehr.

Burns a perdu peu de temps à emménager sur Landwehr pour effectuer un magnifique démontage le long de la cage. Landwehr a immédiatement essayé de se remettre sur pied mais a finalement laissé son cou ouvert pour une tentative serrée d’Arce. Burns, qui est connu pour ses compétences en matière de soumission, a failli forcer le robinet alors qu’il pressait pendant ce qui semblait être une vie.

Landwehr allait récupérer et retrouver son chemin. L’ancien détenteur du titre M-1 a immédiatement emménagé pour une rafale de coups de poing le long de la cage uniquement pour avoir un compteur Burns avec un genou vicieux à l’intérieur qui était connecté au menton. Les lumières s’éteignent, Landwehr se sent sur la toile et Burns décroche deux coups d’assurance brutaux avant que l’arbitre n’intervienne.

Découvrez la finition mémorable ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Burns obtient non seulement sa première victoire en carrière par KO, mais il fait une grande déclaration lors de son premier voyage dans l’Octogone. Le joueur de 31 ans n’a peut-être pas autant de potentiel que son frère aîné Gilbert, mais Burns est un finisseur qui pourrait faire du nez en 2020 alors que la promotion lui ouvre une plus grande compétition.

