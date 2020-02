Assommer! Regardez Journey Newson écraser Domingo Pilarte en 38 secondes à l’UFC 247

L’espoir prometteur des poids coq Journey Newson a donné aux fans de combat leur première arrivée plus tôt ce soir (samedi 8 février 2020) à l’UFC 247 depuis l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas, alors que Domingo Pilarte, 30 ans, démantelait avec un magnifique TKO ( coups de poing) à seulement 38 secondes dans le premier tour.

Newson a dû manger un énorme coup de tête de Pilarte au début du combat, mais il l’a secoué et a continué à bouger. Pilarte est allé pousser l’action le long de la cage et a lancé quelques combinaisons pour avoir un compteur Newson avec une main droite parfaitement synchronisée. Pilarte est tombé sur la toile et Newson a sauté sur le dessus pour quelques tirs d’assurance avant que l’arbitre n’intervienne.

Découvrez la finition KO ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Newson secoue une première défaite contre Ricardo Ramos en juin pour remporter sa troisième victoire par élimination directe au cours des 17 derniers mois. Le talentueux poids coq semblait être en difficulté au début de ce combat, mais a finalement montré sa détermination et a décroché l’un des meilleurs clichés que vous verrez de toute la nuit.

