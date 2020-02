Assommer! Regardez l’Alpha Ginger Spike Carlyle marquer des débuts impressionnants à l’UFC Norfolk

Spike Carlyle, mieux connu sous le nom de «Alpha Ginger», a fait une énorme déclaration lors de ses débuts en octogone plus tôt ce soir (samedi 29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169 en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, quand il aplatit son compatriote poids plume Aalon Cruz via le premier round TKO (coude et coups de poing).

Cruz est entré dans le combat “Prelims” en tant que combattant beaucoup plus gros, mais cela n’a pas empêché “Alpha Ginger” de pénétrer à l’intérieur et d’utiliser son pouvoir. Carlyle a marqué un beau coup de tête qui a semblé étourdir Cruz. Le nouveau venu explosif a poursuivi ses efforts avec un coude monstrueux dans le corps à corps qui a mis Cruz dans de graves ennuis. Carlyle est restée occupée alors que les deux sont allés sur la toile et ont lancé un terrain brutal qui a forcé la main de l’arbitre.

Découvrez les extraits vidéo ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Carlyle profite d’une énorme opportunité de carrière et prouve qu’il appartient à la division poids plume ultra-riche de l’UFC. Plus de finitions comme celle-ci devraient rapidement aider «Alpha Ginger» à se faire un nom en 2020, surtout s’il est capable de saisir le microphone après la victoire.

Pour les résultats complets et la couverture de l’UFC Norfolk, cliquez sur ici.