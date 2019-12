Assommer! Regardez le zombie coréen démolir Frankie Edgar dans le premier à l'UFC Busan

Chan Sung Jung, mieux connu sous le nom de «Zombie coréen», a chassé l'ancien champion des poids légers de l'UFC Frankie Edgar plus tôt ce matin (samedi 21 décembre 2019) à l'UFC Fight Night 165 en direct sur ESPN + depuis l'intérieur de la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud, lorsque le concurrent poids plume a obtenu une finition dominante TKO (coups de poing).

Il n'a pas fallu longtemps à Jung pour atterrir l'un de ses coups de poing électriques brevetés comme un crochet gauche connecté sur le menton d'Edgar et a envoyé "The Answer" trébuchant sur la toile. "Korean Zombie" a rapidement emménagé, a sauté sur Edgar et a fustigé l'ancien champion de l'UFC avec un gros poids au sol qui aurait mis fin à presque tous les autres combattants de la division.

Edgar, aussi coriace qu'il soit, a survécu quelques minutes avant de se remettre sur ses pieds. C'est à ce moment que «Korean Zombie» a lancé une combinaison parfaitement synchronisée et magnifiquement placée qui a poivré la tête d'Edgar et l'a forcé à revenir au sol. Quelques clichés de suivi étaient tout ce dont Jung avait besoin pour assurer l'arrivée.

Découvrez les faits saillants de la vidéo de combat ci-dessous avec l'aimable autorisation de l'UFC / ESPN:

Avec cette performance, "Korean Zombie" remporte sa deuxième victoire par élimination directe de 2019 après avoir éliminé Renato Moicano en 58 secondes en juin. Si ce n'était pour un KO légendaire de dernière seconde par Yair Rodriguez l'année dernière, Jung remporterait quatre victoires consécutives à son nom depuis son retour du service militaire obligatoire en 2017.

Après sa victoire à l'UFC à Busan, "Korean Zombie" a appelé le nouveau champion des poids plumes de l'UFC Alexander Volkanovski à une épreuve de force en 2020.

