Assommer! Regardez les faits saillants de la vidéo de combat complet de Fury vs Wilder 2

Tyson Fury est revenu à la première place de la boxe la nuit dernière (samedi 22 février 2020) en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur du MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, Nevada, lorsqu’il a détruit le champion des poids lourds WBC Deontay Wilder via le septième tour TKO dans leur revanche prévue pour l’événement principal.

Les premières pressions et les gros tirs ont atterri par Fury dans le premier, y compris quelques coups vifs. Wilder n’a pas offert grand-chose car il faisait du backpedal pendant la majeure partie de la manche. D’autres coups de Fury ont suivi dans le second. Wilder est revenu avec une grosse droite et a commencé à avancer, mais “Gypsy King” était là pour deux gros droits pour mettre fin au cadre.

Le troisième tour a vu Fury atterrir une main droite derrière son jab et ensuite connecté avec une courte coupe supérieure à l’intérieur. Wilder avait l’air un peu gêné avant d’avancer et d’amener le combat à la fureur. Sorti de nulle part, Fury a fustigé Wilder avec une énorme droite qui a envoyé “Bronze Bomber” sur la toile. Fury a précipité Wilder quand il est revenu sur ses pieds et l’a de nouveau forcé au sol. Dans le quatrième, Fury a changé de niveau et a posé de gros crochets sur le corps. Wilder a couvert et cela l’a rendu vulnérable à plus de longs coups de poing de Fury.

Il y avait une énorme combinaison pour Fury pour commencer le cinquième tour qui a presque sorti Wilder de ses chaussures. Fury resta occupé pendant que Wilder tenait une pause. La poursuite a continué et Fury est retourné au corps pour marquer encore un autre renversement sur Wilder. Quelques instants après que le combat soit revenu aux pieds, l’arbitre a déduit un point de Fury après avoir décroché une coupe supérieure lors d’une pause officielle.

Entre les tours, la caméra a montré du sang sortant de l’oreille de Wilder, indiquant une probable rupture du tympan.

Plus de coups de poing au corps par Fury au début de la sixième qui a encore titubé Wilder. L’action a frappé les cordes et “Gypsy King” a atterri une combinaison qui a forcé un autre attachement. Une grosse gauche de Fury a soutenu Wilder à nouveau au septième alors que le champion WBC luttait pour rester debout. Wilder est tombé dans le coin et Fury a chronométré une combinaison finale qui a finalement fait “Bronze Bomber” et a forcé le coin de Wilder à jeter l’éponge.

Découvrez les faits saillants de la vidéo de combat complète ci-dessous:

