Assommer! Regardez Raulian Paiva terminer de façon impressionnante Mark De La Rosa à l’UFC Rio Rancho

L’espoir mouche Raulian Paiva a donné aux fans de combat leur première arrivée de la nuit plus tôt dans la soirée (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167 en direct sur ESPN + depuis l’intérieur du Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, lorsqu’il s’est arrêté. Le vétéran de l’octogone Mark De La Rosa via TKO au deuxième tour (coups de poing).

Le plus grand Paiva a trouvé un foyer pour son stand-up depuis la cloche d’ouverture, alors qu’il fouettait la tête de De La Rosa en arrière avec des coups droits et des uppercuts. De La Rosa a bien résisté jusqu’à ce que Paiva augmente la pression dans la seconde. Les deux poids coq sont entrés en collision pour un échange le long de la cage, ce qui a permis à Paiva de chronométrer un contre-pied parfait qui s’est écrasé dans le menton de De La Rosa. De La Rosa est tombé sur la toile et l’arbitre est intervenu après quelques tirs d’assurance supplémentaires.

Découvrez la finition ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Paiva marque sa première victoire à l’UFC après avoir échoué lors de ses deux précédentes apparitions. L’espoir de 24 ans avait remporté 12 matchs de suite avant ses débuts dans l’Octogone il y a un peu plus d’un an, alors cette victoire sur un adversaire digne comme De La Rosa pourrait déclencher une série de succès pour Paiva.

