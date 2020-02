Assommer! Regardez Song Kenan envoyer Callan Potter tournoyer sur la toile à l’UFC Auckland

L’espoir montant des poids mi-moyens Song Kenan a profité au maximum de son voyage dans l’Octogone plus tôt ce soir (samedi 22 février 2020) à l’UFC Fight Night 168 en direct sur ESPN + depuis l’intérieur de la Spark Arena d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, lorsqu’il a terminé en Australie. Callan Potter via KO au premier tour (coups de poing).

Malgré les premiers efforts de Potter pour en faire un match de lutte à l’intérieur du corps à corps et sur le tapis, Kenan a pu se séparer sur les pieds et garder ses distances. C’est alors que le combattant chinois a commencé à atterrir à volonté. Potter n’a pas fait grand chose pour se défendre alors qu’il s’éloignait du centre de l’Octogone et Kenan a réussi à décrocher une main droite décisive qui a éloigné «Rockstar».

Découvrez les extraits vidéo ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Kenan non seulement réussit sa quatrième victoire en compétition UFC, mais il produit également son troisième coup de grâce mémorable à l’intérieur de l’Octogone. Le poids welter de 29 ans n’a combattu personne de notoriété considérable, mais il est peut-être temps pour l’UFC de opposer la puissance de Kenan à un nom plus établi à 170 livres.

