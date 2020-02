ASSOMMER! Regardez Yoshihiro Akiyama ruiner Sherif Mohamed à Singapour (vidéo)

La sensation asiatique Yoshihiro «Sexyama» Akiyama est revenue dans la colonne des victoires vendredi avec une superbe victoire par élimination directe au premier tour contre le meurtrier égyptien Sherif Mohamed dans le cadre de l’événement ONE Championship «King of the Jungle» d’arts martiaux mixtes (MMA) à Singapour .

Akiyama, 44 ans, a signé avec ONE Championship en 2018, mais ses débuts à “Legendary Quest” ont entraîné une perte de décision unanime décevante contre le mauler malaisien Agilan Thani en juillet dernier à Shanghai, en Chine.

“J’ai 44 ans mais cela ne m’affectera pas”, a déclaré Akiyama (15-7, 2 NC) au MMA Junkie. «Tous mes adversaires sont plus jeunes que moi. Ce sera comme se battre avec mon fils. Je me sens mieux que mon premier combat. Mon état est très bon. »

Il est peut-être un peu au-dessus de la colline, au moins en termes d’années en cage, mais le judoka de poids moyen reste une énorme star à l’étranger, grâce à sa course stellaire pour K-1 et DREAM, où il a éliminé les vétérans de longue date Melvin Manhoef et Denis Kang, entre autres.

“King of the Jungle” a été détenu à huis clos à la suite de l’épidémie de coronavirus.