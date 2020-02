Assommer! Regardez Zubaira Tukhugov simplifier le travail de Kevin Aguilar à l’UFC Auckland

Zubaira Tukhugov a brillé dans sa tête d’affiche «Prelims» plus tôt ce soir (samedi 22 février 2020) à l’UFC Fight Night 168 en direct sur ESPN + depuis l’intérieur de la Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande, alors que la vedette de l’American Kickboxing Academy marquait un premier tour TKO (coups de poing) termine sur le vétéran au nez dur Kevin Aguilar.

Aguilar a fait ce qu’il fait normalement et s’est tenu dans la poche en attendant l’échange de Tukhugov. Le poids plume russe est entré avec des frappes mais a rapidement battu en retraite et est resté hors de portée d’Aguilar. Après avoir trouvé plusieurs ouvertures pour une main droite ailée, Tukhugov a réussi à poser un crochet gauche brutal le long de la cage qui a fait tomber Aguilar sur la toile. Quelques instants de terrain lourd et Tukhugov ont forcé la main de l’arbitre.

Découvrez les extraits vidéo ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Tukhugov revient dans la colonne des victoires après avoir combattu le meilleur espoir Lerone Murphy pour un match nul en septembre. Le poids plume de 29 ans a maintenant un impressionnant record d’Octogone de 4-1-1 avec deux victoires punissantes TKO et sa seule défaite face à l’ancien concurrent poids plume Renato Moicano.

Pour les résultats complets et la couverture de l’UFC Auckland, cliquez ici.