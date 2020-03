ATT ajoute une «clause Covington» pour arrêter la conversation trash parmi ses coéquipiers

L’American Top Team prend enfin des mesures pour régner sur son membre voyou, Colby Covington.

Lorsque Covington a revêtu la personnalité du «Chaos» pour la première fois, il a parlé à tout le monde en dehors de sa salle de sport, mais il était généralement très prudent de jouer avec l’unité de l’équipe. Cet équilibre a commencé à se dégrader lorsque les gens du gymnase ont commencé à parler de lui, ce qui l’a poussé à s’en prendre à eux. Et donc un cycle sans fin de s ** t parler a commencé qui est devenu complètement incontrôlable à ce stade.

Dans la dernière interview de Colby sur Submission Radio, l’ancien champion par intérim des poids mi-moyens a jeté une ombre assez longue sur les combattants ATT Dustin Poirier, Jorge Masvidal et Joanna Jedrzejczyk. Peu de temps après, il est sorti et a présenté des excuses sincères à Poirier, qui entre les lignes était plus une excuse au chef de l’ATT, Dan Lambert.

“J’ai rompu une promesse de Dan Lambert, et je me sens extrêmement honteux de le faire”, a déclaré Colby.

Maintenant, le “Que faites-vous avec un problème comme Colby Covington?” question a fait son chemin dans les réunions des entraîneurs à ATT et une nouvelle politique de tolérance zéro a été publiée par le gymnase pour les combattants qui n’ont pas de contrat pour se battre les uns contre les autres.

“C’est devenu personnel, et je pense que je me trompais”, a déclaré Lambert dans une interview avec MMA Fighting. «Je pense que j’ai fait une erreur. Je pense que j’aurais dû l’étouffer dans l’œuf, et c’est arrivé au point où cela affecte les entraîneurs, les partenaires d’entraînement, les vibrations au gymnase, et en conséquence, nous nous sommes ajustés et nous sommes montés avec une nouvelle politique: à moins que vous n’ayez un accord pour combattre quelqu’un, auquel cas il doit évidemment y avoir une promotion, il y a un bâillon pour parler des gens au gymnase. Si c’est quelque chose qu’un combattant choisit, il doit alors s’entraîner ailleurs. “

Il y a eu une tonne de spéculations sur la sécurité de la place de Covington chez ATT alors qu’il continuait à élargir son cercle de smacktalk pour inclure plus que des Brésiliens et des ennemis de Trump. Une liste croissante de personnes du gymnase de Floride menaçait de le détruire, et son entraîneur Dan Lambert était l’une des rares personnes de son côté à le protéger des conséquences de ses paroles. Maintenant, Lambert a fini de lui permettre de détruire l’harmonie du gymnase.

“Je ne pense pas qu’il existe des options – c’est une politique de tolérance zéro absolue”, a déclaré Lambert. «Si vous le faites et que vous le cassez, allez ailleurs. Les gens viennent, les gens vont – personne n’est plus gros que l’équipe, et le fait est que l’équipe va être là dans 30 ans, faisant toujours la même chose quand certaines personnes sont parties depuis longtemps. Nous allons mettre en place quelque chose de meilleur pour l’environnement dans le gymnase et pour les gens du gymnase aujourd’hui et demain. “

Maintenant, cela n’affectera pas seulement Covington – en fait, nous dirions que c’est autant pour le protéger que pour le punir s’il sort de la ligne. Dans le cas de Joanna et Jorge, ce sont eux qui ont commencé avec Colby, le «forçant» à répondre. Ils sont tout autant liés par cette politique de tolérance zéro que le «Chaos». Maintenant, ils devront se mordre les lèvres quand on leur parlera de l’ouragan du drame humain qui se déroule clairement en coulisses.

Colby peut-il réussir à garder la bouche fermée sur les combattants dans son gymnase? Est-ce que tout le monde peut garder la bouche fermée sur lui? Nous avons nos doutes. La règle de tolérance zéro de Lambert sera-t-elle appliquée dès qu’il glissera? Je suppose que nous verrons cela aussi.