ATT prend des mesures et met en œuvre une nouvelle politique contre les pourboires parmi ses combattants

Dan lambertpropriétaire de American Top Team et représentant de certains combattants qui s’entraînent au sein de l’équipe, a mis en place une politique de tolérance zéro envers les poubelles pour réduire les tensions dans le gymnase.

Depuis sa promotion UFC, Colby Covington, un ancien champion par intérim de 170 livres, a eu du mal avec les plus grands noms de la formation en ATT, mais cela n’a pas été grave jusqu’à ce qu’il commence à avoir des problèmes avec son ex-colocataire, Jorge Masvidalet Dustin Poirier.

Il y a une semaine, Covington s’est excusé publiquement pour la première fois pour avoir parlé de “camelote” à propos de Poirier et d’avoir rompu une promesse qu’il avait faite à Lambert de garder les choses civiles dans le gymnase.

Lambert, dans une interview avec MMA Fighting, reconnaît qu’il est quelque peu à blâmer pour avoir permis que les choses arrivent à ce point.

«C’est devenu personnel et je pense que c’est faux. Je pense que j’ai fait une erreur. Je pense que je devais l’enraciner, et je pense qu’il a atteint un point où il affecte également les combattants, il affecte également les partenaires d’entraînement, il affecte les vibrations de la salle de gym, et en conséquence, nous avons ajusté les choses avec une nouvelle politique. “

Selon ce qu’explique Lambert, à moins que deux combattants du gymnase ne se battent, il est strictement interdit de parler du mal des autres membres du TCA.

“A moins que vous n’ayez signé un accord pour un combat, ce qui nécessiterait évidemment une promotion, il y a un bâillon pour parler des autres personnes dans le gymnase. Si c’est encore quelque chose qu’un combattant doit faire, alors il doit trouver un autre endroit pour s’entraîner. ”

Lambert pense que son fanatisme envers la lutte professionnelle (lui, Covington et certains membres de l’American Top Team sont apparus il y a quelques années à Impact Wrestling) avait quelque chose à voir avec des choses qui devenaient incontrôlables dans le gymnase.

«Je pense que c’est en partie parce que je suis un grand nerd en lutte professionnelle. J’aime l’aspect promotionnel et la conversation trash. C’est ma faute Je l’ai baisée dans cette partie. Je n’aurais jamais dû lui permettre d’en arriver là. Je pense que c’est mon travail d’arrêter la merde comme ça de se produire et de causer des distractions dans le gymnase. Je pense que j’ai fait une erreur, alors vivez et apprenez. “