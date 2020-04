Atteindre la WWE, l’objectif de Colby Covington pour 2021

Les jours de Colby Covington en MMA, ils seraient numérotés.

Ce n’est un secret pour personne que «Chaos», l’ancien champion par intérim de 170 livres UFC, Il a modelé son personnage autour de ce qui est connu comme un méchant très typique de la lutte professionnelle. C’est pour cette raison qu’en 2021, le membre du American Top Team espère imiter Ronda Rousey et faites le saut à la WWE.

«Ronda Rousey, la plus grande combattante de l’histoire du MMA. C’est bon d’apprendre d’elle pour savoir comment gérer la transition du MMA à la lutte professionnelle », a déclaré Covington à What the Heck (via ESPN). “Je pense que j’aurai une bonne compréhension de cela. J’ai grandi en luttant amateur et je sais comment agir, je sais vendre et tout le monde sait que je sais divertir. Je pense donc que ce sera une transition assez subtile vers la WWE en 2021. “

Covington n’est pas étranger à la lutte professionnelle. En 2018, il est apparu, avec d’autres membres d’ATT et le propriétaire de l’équipe, Dan lambert, dans certains épisodes d’Impact Wrestling, une société, précédemment appelée TNA, qui, il y a un peu plus d’une décennie, prétendait être la concurrence de la WWE.

S’il devenait membre de l’organisation de Vince McMahon, Covington suivrait les traces d’autres ex-UFC qui sont récemment passés au divertissement sportif en tant que Cain Velasquez y Matt Riddle.