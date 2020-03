Attendez-vous à ce que Gilbert Burns cherche la soumission contre Demian Maia

Gilbert Burns n’a pas peur d’aller au sol avec Demian Maia.

Burns (17-3 MMA, 10-3 UFC) affrontera Maia (28-9 MMA, 22-9 UFC) ce samedi à l’UFC sur l’événement co-principal ESPN + 28 à Brasilia, affrontant l’un des meilleurs grapplers du sport.

Mais le triple vainqueur du Championnat du monde de Jiu-Jitsu, Burns, possède ses propres références de combat et n’essaiera pas de se désengager si le combat heurte les tapis.

“Si nous nous attaquons à ce combat, devinez quoi, je vais chasser”, a déclaré Burns au MMA Junkie. “Je crois que je suis capable de présenter une plainte contre Demian Maia.”

Mais dans une bataille entre deux grapplers accomplis, pourraient-ils neutraliser leurs forces et finir par les éliminer comme les lutteurs hors concours Kamaru Usman et Colby Covington l’ont fait lors de l’UFC 245 de décembre dernier? Burns dit qu’il en doute fortement.

“Je ne le crois pas parce que je me bats contre Demian Maia, alors il va tirer ici et là”, a déclaré Burns. «Surtout si je le mets dans des situations inconfortables, il va tirer. Il ne va pas se lever et cogner comme Colby et Kamaru; il est Demain Maia. Je crois que nous allons frapper, mais je crois que nous allons à 100% lutter. Je ne peux pas attendre ça. J’ai hâte de tester mes capacités contre l’une des légendes à mon avis, futur temple de la renommée. “

Burns connaît le meilleur tronçon de sa carrière à l’UFC, ayant remporté ses quatre derniers matchs de suite et deux de suite depuis qu’il a grimpé jusqu’à 170 livres. Une victoire sur l’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC, Maia, pourrait le placer dans une excellente position dans le classement, mais une arrivée pourrait le séparer, étant donné que Maia n’a été arrêté qu’une seule fois dans sa carrière, il y a plus de 10 ans.

“Soyez honnête en ce moment, je cherche une finition”, a déclaré Burns. “D’accord, je sais que cela pourrait ne pas arriver, le gars est super expérimenté, il a un super jiu-jitsu, mais nous allons nous attaquer, et devinez quoi, j’ai super faim en ce moment. Je crois que j’ai le pouvoir de terminer avec mes mains et avec mes soumissions aussi, donc je crois que cela peut arriver, et si cela se produit, ce sera énorme pour moi.

“Je ne vais pas me presser pour ça parce que Demian Maia a combattu Anderson Silva, Tyron Woodley, Kamaru Usman, Jake Shields et la liste continue, donc le gars a tellement d’expérience mais je crois en mes capacités pour terminer le combat.”

L’UFC sur ESPN + 28 aura lieu samedi à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia. Bien que les fans ne soient pas autorisés à y assister en raison de l’épidémie de coronavirus, la carte entière de la nuit sera diffusée sur ESPN +.

