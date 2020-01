Aung La N Sang prend facilement une pléthore de coups de poing

Quiconque a suivi la carrière de la cheville ouvrière du championnat ONE en deux divisions, Aung La N Sang, sait déjà qu’il est l’un des athlètes les plus coriaces du jeu aujourd’hui.

“The Burmese Python” a servi une multitude de guerres qui plairont à la foule dans la cage en remportant, puis en défendant, ses titres ONE de poids moyen et de poids léger pour la promotion asiatique au cours des deux dernières années. De plus, lors de son dernier combat, il a vaincu l’actuel champion des poids lourds ONE, Brandon Vera, qui a chuté dans le but de prendre la ceinture des poids lourds légers de N Sang.

Mais maintenant, le combattant du Myanmar basé en Floride a décidé de lancer un défi à ses collègues combattants sur les réseaux sociaux: le #BodyShotChallenge.

N Sang a lancé le jeu en demandant à trois de ses coéquipiers de Hard Knocks 365: le poids plume Bellator Adam Borics, le poids léger UFC Michael Johnson et le poids welter Bellator Jason Jackson, de lancer leurs meilleurs coups de corps sur son abdomen.

Le trio n’a pas déçu en finissant et en s’envolant avec une série de coups de corps vicieux. Mais N Sang les a tous pris avec une facilité apparente en lançant le défi à ses collègues pros, en étiquetant les combattants de l’UFC Derek Brunson et Volkan Oezdemir, ainsi que ONE champion poids lourd de Muay Thai Rodtang Jitmuangnon pour relever le défi et publier leurs propres vidéos.

Celui-ci tombe définitivement dans la catégorie “n’essayez pas cela à la maison”, mais si cela devient un engouement dans le sport du MMA et que nous voyons des vidéos plus folles de combattants professionnels prenant des photos du corps comme un patron, alors nous sommes absolument bien avec ça.

